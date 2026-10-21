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Угорщина розглядає заміну "Росатома" у проєкті розширення АЕС "Пакш" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 780 перегляди

Угорщина вивчає альтернативи "Росатому" для розширення АЕС "Пакш". Остаточне рішення очікують наприкінці цього року або на початку наступного.

Угорщина розглядає заміну "Росатома" у проєкті розширення АЕС "Пакш" - ЗМІ
Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Угорщина розглядає можливість заміни російського "Росатома" як генерального підрядника розширення АЕС "Пакш" і вже почала вивчати варіанти з альтернативними постачальниками в межах перегляду проєкту. Про це повідомили двоє поінформованих співрозмовників, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Видання зауважує, що проєкт, який Віктор Орбан у 2014 році віддав "Росатому" без проведення тендеру, є політично чутливим і надзвичайно дорогим. Ситуацію додатково ускладнює той факт, що в серпні через посуху діючі реактори станції опинилися на межі зупинки.

Розширення АЕС "Пакш" є наймасштабнішим ядерним проєктом "Росатома" в Європейському Союзі — особливо після того, як у травні 2022 року Фінляндія розірвала контракт із російською компанією. Відтоді сторони перебувають у стані судових спорів.

За часів правління Орбана Угорщина виступала проти будь-яких санкцій щодо російської атомної енергетики.

Очікується, що уряд прем'єр-міністра Петера Мадяра (який здобув переконливу перемогу на виборах у квітні) ухвалить остаточне рішення щодо розширення АЕС "Пакш" пізніше цього року або на початку наступного.

Вартість проєкту, яку спочатку оцінювали в 12,5 млрд євро, на момент заливки першого бетону в лютому вже обійшлася Угорщині в понад 2 млрд євро (2,24 млрд доларів).

Відповідаючи на запитання, чи може це призвести до зміни генерального підрядника, джерело, знайоме з процесом перегляду проєкту, зазначило, що розглядаються всі можливі сценарії.

За словами співрозмовника, у ході перегляду буде проаналізовано правові, технічні, фінансові та часові наслідки зміни постачальника, а також оцінено фінансову доцільність проєкту.

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Додамо

За інформацією Reuters, до початкового контракту з "Росатомом" уже вносилися зміни п'ять разів; шоста редакція змін була підготовлена, але так і не підписана.

Ще однією перешкодою стало рішення Європейського суду (найвищої судової інстанції ЄС), який скасував схвалення Європейською комісією державної допомоги для цього проєкту. Друге джерело, наближене до адміністрації, повідомило, що уряд "схиляється до висновку про необхідність розширення АЕС "Пакш"", проте вважає, що "Росатом" не повинен брати в цьому участі.

Атомна енергетика здатна забезпечити значні обсяги базової електроенергії майже без викидів вуглецю. Однак для роботи атомних електростанцій зазвичай потрібні великі обсяги охолоджувальної води, що робить їх вразливими до посух і хвиль спеки — явищ, які стають дедалі частішими внаслідок зміни клімату.

Попри високу вартість і складність, проєвропейський уряд Угорщини рішуче підтримує розвиток атомної енергетики. Вона необхідна країні для задоволення зростаючого попиту на електроенергію, а також для балансування енергосистеми, в якій використовуються нестабільні відновлювані джерела енергії.

"Атомна енергетика та пов’язані з нею виробничі ланцюжки мають величезний потенціал — зокрема й на європейському рівні — для гарантування та зміцнення наших власних потужностей", — зазначила Жужа Береш, заступниця державного секретаря Міністерства економіки та енергетики, відповідальна за питання атомної енергетики та міжнародних відносин.

"У майбутньому ми й надалі значною мірою покладатимемося на атомну енергетику", — заявила вона під час конференції, що відбулася минулого тижня.

Як тимчасовий захід в очікуванні розширення АЕС "Пакш", Будапешт розглядає можливість отримання дозволу на продовження на 20 років терміну експлуатації чотирьох наявних реакторів російського виробництва на цій станції. Термін дії ліцензій на них спливає в період між 2032 та 2037 роками.

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Контекст

Після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року країни-члени ЄС скоротили імпорт російської нафти та газу.

Однак "Росатому" вдалося уникнути санкцій ЄС. За даними Всесвітньої ядерної асоціації, у 2025 році Росія забезпечувала близько 23% постачання послуг зі збагачення урану для ЄС, а також 16% постачання природного урану.

Якщо за результатами урядової перевірки буде прийнято рішення не на користь "Росатому", Угорщині, можливо, доведеться взяти на себе витрати у розмірі 1,1 млрд євро, вже сплачені російській корпорації, а також сплатити штрафи за порушення умов контракту.

Джерела не назвали потенційних нових постачальників, хоча одне з них зазначило, що залучення європейського постачальника спростило б зовнішньополітичну ситуацію та умови, пов’язані із санкціями. Водночас складнощі, пов’язані з управлінням проєктом, залишилися б незмінними.

Раніше цього місяця, спілкуючись із журналістами в Москві, очільник "Росатому" Олексій Ліхачов заявив, що компанія очікує на завершення перевірки, яку проводить угорська сторона.

Він також повідомив, що звертався до нового угорського уряду з пропозицією провести переговори, проте відповіді поки що не отримав.

Антоніна Туманова

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