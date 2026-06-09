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ЕС может ввести санкции против патриарха РПЦ Кирилла - СМИ

Киев • УНН

 • 780 просмотра

Дипломаты подтвердили включение главы РПЦ в 21-й пакет санкций ЕС. Венгрия готова снять вето на ограничения против Кирилла.

ЕС может ввести санкции против патриарха РПЦ Кирилла - СМИ

Сегодня началось рассмотрение проекта нового пакета европейских антироссийских санкций. Официально список отдельных лиц, на которых планируется наложить ограничения, не публиковался, но сразу три дипломата подтвердили Euronews, что патриарх рпц кирилл в этом списке есть, передает УНН.

Российского патриарха в ЕС обвиняют в распространении ревизионистской пропаганды, которая должна оправдать войну в Украине.

Под его руководством русская православная церковь одобрила документ, в котором содержался призыв уничтожить украинскую независимость, а вторжение описывалось как "Священная война".

ЕС представил 21-й пакет санкций против рф - это коснулось "теневого флота", энергетики, банков и виз для российских солдат09.06.26, 14:18 • 15801 просмотр

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По данным СМИ, ЕС впервые попытался включить кирилла в черный список в 2022 году. Однако Венгрия во главе с премьер-министром Виктором Орбаном заблокировала этот шаг, назвав это вопросом свободы вероисповедания.

Тем не менее, недавно избранный новый премьер Петер Мадьяр заявил о готовности снять наиболее спорное вето предшественника и, более того, поддержать санкции против кирилла.

Однако из-за особого статуса кирилла как главы Русской православной церкви пока не ясно, поддержат ли этот шаг все 27 стран ЕС: для включения лица в санкционный список требуется единогласное одобрение.

Брюссель рассчитывает согласовать 21 пакет санкций до 15 июля, чтобы избежать автоматического пересмотра потолка цен на российскую нефть.

В Еврокомиссии официально разъяснили, что войдет в 21-й пакет санкций против РФ09.06.26, 15:58 • 1824 просмотра

Антонина Туманова

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