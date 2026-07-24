Ряд стран ЕС добился смягчения нового пакета санкций против России
Киев • УНН
Германия, Франция и Португалия выступили против запрета импорта российского минтая, а Греция заблокировала более жесткие ограничения на транзит газа. Санкции не затронули патриарха Кирилла из-за позиции Болгарии.
Несколько стран Европейского Союза добились смягчения 21-го пакета санкций против России, из-за чего из документа исключили ряд ограничений, которые изначально предлагала Еврокомиссия. Об этом сообщает Spiegel, пишет УНН.
Детали
Издание отмечает, что это первый пакет санкций, принятый после смены власти в Венгрии. Несмотря на отсутствие премьера Виктора Орбана, которого ранее часто обвиняли в блокировании жестких решений, новые ограничения все равно оказались мягче, чем планировалось.
Споры из-за рыбы и российского газа
По данным Spiegel, Германия выступила за смягчение ограничений на импорт российского минтая. Часть пищевой промышленности предупредила, что санкции могут привести к сокращению производства и росту затрат для производителей замороженной рыбной продукции.
В итоге импорт российского минтая в ЕС решили не запрещать. Аналогичные опасения высказывали Франция, которая также зависит от поставок минтая, и Португалия, для которой важны поставки трески.
ЕС официально дал зеленый свет 21-му пакету санкций против россии - под ударом доходы и теневой флот рф23.07.26, 10:28 • 27426 просмотров
Еще одним предметом споров стал транзит российского сжиженного природного газа. По информации издания, Греция блокировала более жесткие ограничения, аргументируя это рисками для европейской экономики и конкурентоспособности своих судоходных компаний.
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета23.07.26, 13:14 • 35948 просмотров
В результате страны ЕС согласились оставить исключение для контрактов между европейскими и российскими компаниями, заключенных до начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Эту норму будут пересматривать ежегодно.
Санкции не коснулись патриарха Кирилла
Также санкции не ввели против главы русской православной церкви патриарха Кирилла. По данным Spiegel, премьер-министр Болгарии Румен Радев пригрозил заблокировать соответствующее решение, заявив, что религию не следует втягивать в политику.
В то же время 21-й пакет санкций предусматривает новые ограничения против российского финансового сектора и оборонной промышленности, а также расширение санкционных списков в отношении судов так называемого "теневого флота" России и нескольких нефтеперерабатывающих предприятий. Кроме того, ЕС заморозил предельную цену на российскую нефть на ближайшие 12 месяцев.
В ЕС заверили в работе над 22-м пакетом санкций против рф - Зеленский23.07.26, 15:55 • 2354 просмотра