Ряд стран ЕС добился смягчения нового пакета санкций против России

$44.770.0251.070.03
ukenru
23 июля, 17:20 • 9538 просмотра
На железнодорожной станции под Киевом обнаружили тело 14-летнего парня
23 июля, 15:58 • 21596 просмотра
В рф значительная часть западного авиапарка исчерпала гарантированный ресурс - ГУР
23 июля, 14:16 • 18657 просмотра
Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча может состояться до осени
Эксклюзив
23 июля, 13:29 • 22488 просмотра
Как помочь домашним животным в жару - советы
23 июля, 11:09 • 27598 просмотра
Украина получила второй транш от МВФ на $690 млн
Эксклюзив
23 июля, 10:14 • 35948 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
23 июля, 09:04 • 28548 просмотра
Рубио заявил, что для достижения мира в Украине потребуются "новые идеи"
23 июля, 07:28 • 27426 просмотра
ЕС официально дал зеленый свет 21-му пакету санкций против россии - под ударом доходы и теневой флот рф
23 июля, 05:23 • 30880 просмотра
ЕС уходит на летние каникулы без открытия новых кластеров для Украины. Снова заблокировала Венгрия
22 июля, 21:32 • 32208 просмотра
Зеленский уволил Ченцова с должности представителя Украины при ЕСPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
0.8м/с
74%
744мм
Популярные новости
EA Sports представило релиз новой серии EA Sports FC 27 — новые механики, возвращение Теда Лассо и Алекса ХантераPhotoVideo23 июля, 17:08 • 4632 просмотра
Важно продолжать давление: Зеленский поблагодарил ЕС за 21-й пакет санкций и ожидает активной работы над 22-м23 июля, 17:27 • 2960 просмотра
Число пострадавших в результате удара по Славянску возросло до 14 - ОВАPhoto23 июля, 17:35 • 4280 просмотра
"Запрещенных тем не было" - блогерша Лора Лумер взяла интервью у Зеленского23 июля, 17:45 • 3366 просмотра
Почти вся Грузия осталась без света из-за масштабного блэкаута20:47 • 5094 просмотра
публикации
Где поплавать в Киеве: подборка пляжей и бассейнов для летнего досугаPhoto23 июля, 15:32 • 16783 просмотра
Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты23 июля, 13:01 • 21729 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
Эксклюзив
23 июля, 10:14 • 35940 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 93455 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 86417 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Борис Писториус
Виктор Орбан
Марк Карни
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Польша
Реклама
УНН Lite
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 30397 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 35349 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 72254 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 62371 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 72919 просмотра
Актуальное
M270 (РСЗО)
Су-57
Google Play
MIM-104 Patriot
Truth Social

Ряд стран ЕС добился смягчения нового пакета санкций против России

Киев • УНН

 • 802 просмотра

Германия, Франция и Португалия выступили против запрета импорта российского минтая, а Греция заблокировала более жесткие ограничения на транзит газа. Санкции не затронули патриарха Кирилла из-за позиции Болгарии.

Ряд стран ЕС добился смягчения нового пакета санкций против России

Несколько стран Европейского Союза добились смягчения 21-го пакета санкций против России, из-за чего из документа исключили ряд ограничений, которые изначально предлагала Еврокомиссия. Об этом сообщает Spiegel, пишет УНН.

Детали

Издание отмечает, что это первый пакет санкций, принятый после смены власти в Венгрии. Несмотря на отсутствие премьера Виктора Орбана, которого ранее часто обвиняли в блокировании жестких решений, новые ограничения все равно оказались мягче, чем планировалось.

Споры из-за рыбы и российского газа

По данным Spiegel, Германия выступила за смягчение ограничений на импорт российского минтая. Часть пищевой промышленности предупредила, что санкции могут привести к сокращению производства и росту затрат для производителей замороженной рыбной продукции.

В итоге импорт российского минтая в ЕС решили не запрещать. Аналогичные опасения высказывали Франция, которая также зависит от поставок минтая, и Португалия, для которой важны поставки трески.

ЕС официально дал зеленый свет 21-му пакету санкций против россии - под ударом доходы и теневой флот рф23.07.26, 10:28 • 27426 просмотров

Еще одним предметом споров стал транзит российского сжиженного природного газа. По информации издания, Греция блокировала более жесткие ограничения, аргументируя это рисками для европейской экономики и конкурентоспособности своих судоходных компаний.

В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета23.07.26, 13:14 • 35948 просмотров

В результате страны ЕС согласились оставить исключение для контрактов между европейскими и российскими компаниями, заключенных до начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Эту норму будут пересматривать ежегодно.

Санкции не коснулись патриарха Кирилла

Также санкции не ввели против главы русской православной церкви патриарха Кирилла. По данным Spiegel, премьер-министр Болгарии Румен Радев пригрозил заблокировать соответствующее решение, заявив, что религию не следует втягивать в политику.

В то же время 21-й пакет санкций предусматривает новые ограничения против российского финансового сектора и оборонной промышленности, а также расширение санкционных списков в отношении судов так называемого "теневого флота" России и нескольких нефтеперерабатывающих предприятий. Кроме того, ЕС заморозил предельную цену на российскую нефть на ближайшие 12 месяцев.

В ЕС заверили в работе над 22-м пакетом санкций против рф - Зеленский23.07.26, 15:55 • 2354 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Европейская комиссия
Европейский Союз
Франция
Греция
Болгария
Германия
Португалия
Венгрия
Виктор Орбан