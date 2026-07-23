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В ЕС заверили в работе над 22-м пакетом санкций против РФ - Зеленский

Киев • УНН

 • 630 просмотра

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин во время визита в Киев пообещал работать над 22-м пакетом санкций Евросоюза против России. Зеленский поблагодарил за поддержку и новый пакет помощи от Ирландии.

В ЕС заверили в работе над 22-м пакетом санкций против РФ - Зеленский

Премьер-министр председательствующей в ЕС Ирландии Михол Мартин во время визита в Киев заверил в работе над 22-м пакетом санкций Евросоюза против России, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Детали

"Очень ценим, что во время председательства Ирландии в Совете Европейского Союза Премьер-министр Михол Мартин с нами, с Украиной, что вы поддерживаете Украину, видите, что происходит, и знаете, какие потребности нашей защиты, защиты жизни. Сегодня мы говорили об угрозах и вызовах, которые есть именно сейчас, накануне осени, когда Путин готовит новые удары по Украине, дополнительную мобилизацию в России и расширение войны", - написал Зеленский в соцсетях.

Санкции против РФ

Важно, что сегодня есть решение по новому пакету санкций Евросоюза против России, и я благодарен каждому европейскому лидеру, который сделал это возможным. Это уже 21-й пакет, и сегодня Михол меня заверил, что будет работать над 22-м пакетом

- указал Президент.

Переговорные кластеры

Он отметил, что "сейчас, во время председательства Ирландии в Евросоюзе, есть также решение по кластерам для Украины – два кластера уже открыты". "И спасибо за готовность поддерживать эту работу и в дальнейшем. Очень важно, чтобы было лидерство Ирландии как председательствующей страны, и Украина может рассчитывать на открытие остальных кластеров", - подчеркнул Зеленский.

Пакет поддержки

"Я благодарю Ирландию и всех наших партнеров в Европе, в Америке, в мире за ощутимую поддержку. И за новый пакет поддержки от Ирландии – это ощутимо. Спасибо всем ирландцам за неравнодушие", - указал Глава государства.

Премьер Ирландии сегодня в Киеве для встречи с Зеленским23.07.26, 10:57 • 2818 просмотров

Юлия Шрамко

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