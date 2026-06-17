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Болгария выступила против санкций ЕС в отношении главы рпц кирилла

Киев • УНН

 • 1048 просмотра

МИД Болгарии назвал ограничения против главы РПЦ символическими и контрпродуктивными. Страна также не поддерживает часть энергетических санкций 21-го пакета ЕС.

Болгария выступила против санкций ЕС в отношении главы рпц кирилла

Министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова 17 июня подтвердила, что правительство страны выступает против некоторых предложений 21-го пакета санкций ЕС против россии, в частности против главы рпц кирилла, назвав их "символическими", сообщает The Sofia Globe, пишет УНН.

Детали

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 9 июня представила предложенный 21-й пакет санкций против россии.

Издание Politico 17 июня сообщило, что Болгария дала понять, что она выступает против частей 21-го пакета санкций ЕС против россии, по словам двух дипломатов.

Петрова, общаясь с журналистами, сказала: "Наша главная цель - достичь ситуации, когда можно будет проводить эффективные переговоры".

"Есть ряд элементов, которые мы не поддерживаем - с одной стороны, в энергетическом секторе, а с другой - санкции, связанные с патриархом русской православной церкви кириллом, которые относятся к категории символических мер. Они могут быть контрпродуктивными", - сказала Петрова.

Она сказала, что пакет сейчас обсуждается на уровне Европейского Союза, у многих стран есть оговорки, и он еще не в своей окончательной версии.

"Позиция Болгарии четкая - мы поддерживаем санкции, которые имеют реальный экономический эффект, но не приводят к большему ущербу для государств-членов, чем для страны, ведущей войну", - сказала Петрова.

"Санкции имеют целью оказывать экономическое давление, чтобы достичь ситуации, когда продолжение войны невыгодно, и поощрить возвращение к переговорам. Когда речь идет о санкциях, имеющих преимущественно символический характер и не имеющих реальных экономических последствий, Болгария выступает против них", - сказала она.

До сих пор идея внесения кирилла (владимира гундяева) в черный список ЕС неизменно блокировалась Венгрией, когда премьер-министром был Виктор Орбан. Но с приходом к власти нового правительства Петера Мадьяра страна выразила готовность наконец позволить главе русской православной церкви подпасть под санкции.

Болгария до сих пор занимала осторожную позицию по вопросам, связанным с русской православной церковью и ее патриархом, отмечает издание.

Во время предыдущих обсуждений европейских санкций против кирилла, она была среди стран, выражавших оговорки, утверждая о необходимости защиты религиозной свободы и избежания мер против духовных лидеров, пишет издание.

В 2018 году кирилл находился на праздновании 3 марта в Болгарии, где в аэропорту его встретила Илиана Йотова, тогдашняя вице-президент. Она встала перед ним на колени и поцеловала ему руку.

Впоследствии российского патриарха принял тогдашний президент страны Румен Радев. кирилл высказал резкую критику в адрес болгарского государства, выразив недовольство тем, что в официальных речах упоминались солдаты из других стран, участвовавших в Освободительной войне 1877-1878 годов.

Радев, вступивший в должность премьер-министра 8 мая 2026 года, возглавляет правительство, которое, среди прочего, заявило, что Болгария больше не будет поставлять оружие Украине.

ЕС может ввести санкции против патриарха РПЦ Кирилла - СМИ09.06.26, 21:58 • 4796 просмотров

Юлия Шрамко

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