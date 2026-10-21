Роберт Фицо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

На следующей неделе в Москве Словакия обсудит вопрос поставок российских энергоносителей, возобновляя сотрудничество, приостановленное после полномасштабного вторжения России в Украину. Этот шаг является очередным свидетельством отхода страны от позиции её союзников по Европейскому союзу и НАТО, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как сообщило Министерство иностранных дел Словакии поздно вечером во вторник, 26 октября в Москве состоится заседание российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому, научному и техническому сотрудничеству. Это будет первая такая встреча с момента нападения России на Украину в 2022 году.

По словам представителей министерства, в центре внимания встречи будут вопросы энергетики (в частности, атомной), а также сельского хозяйства, охраны окружающей среды, спорта и культуры.

Издание отмечает, что возобновление консультаций происходит после нескольких визитов премьер-министра Роберта Фицо в Москву, в частности в мае этого года. Позиция Фицо выделяется на фоне других 27 стран — членов ЕС, особенно после того, как пророссийский лидер Венгрии Виктор Орбан потерпел поражение на выборах в апреле.

"Ключевой темой станет энергетика и возможности сотрудничества в обеспечении поставок стратегических ресурсов, — отметили в министерстве. — Словацкая сторона также заинтересована в обсуждении поставок газа и продолжении поставок нефти".

Словакия, которая закупает российские нефть и газ, согласно плану ЕС, должна прекратить закупки газа до конца 2027 года. Этот план направлен на то, чтобы лишить Россию финансовых ресурсов, которые она использует для финансирования войны в Украине.

В министерстве заявили, что, развивая отношения с Россией, Словакия "продолжает выстраивать свой подход, опираясь на членство в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе, а также на выполнение обязательств, вытекающих из этого членства", однако стремится создать пространство для диалога.

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Добавим

Роберт Фицо — политик-популист и националист, который занимает должность премьер-министра этой центральноевропейской страны уже в четвёртый раз, — неоднократно критиковал санкции ЕС против России. Он также возложил на Украину ответственность за перебои с поставками нефти в Словакию, произошедшие ранее в этом году (тогда как Киев заявил, что причиной стали российские атаки).

Фицо прекратил предоставление военной помощи Украине со стороны Словакии, однако экспорт боеприпасов и военной техники продолжается на коммерческой основе — в частности, через компании, находящиеся в государственной собственности. Фицо заявил, что предпочёл бы видеть Словакию нейтральным государством, а не членом НАТО; он также отметил, что не хочет, чтобы словацкие военнослужащие участвовали в войне с Россией, которая может начаться из-за применения положения НАТО о коллективной обороне.

Кроме того, он высказал мнение, что Запад может спровоцировать противостояние с Россией, тогда как западные разведывательные службы утверждают, что действия Запада имеют исключительно оборонительный характер, и предупреждают о возможной эскалации со стороны России.

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