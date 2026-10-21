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Словаччина відновлює переговори з рф щодо постачання енергоносіїв, віддаляючись від позиції союзників ЄС - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1580 перегляди

У москві вперше з 2022 року відбудеться засідання російсько-словацької комісії. Обговорять газ, нафту, атомну енергетику та співпрацю.

Словаччина відновлює переговори з рф щодо постачання енергоносіїв, віддаляючись від позиції союзників ЄС - ЗМІ
Роберт Фіцо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Наступного тижня у москві Словаччина обговорюватиме питання постачання російських енергоносіїв, відновлюючи співпрацю, яка була призупинена після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Цей крок є черговим свідченням відходу країни від позиції її союзників по Європейському Союзу та НАТО, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Як повідомило Міністерство закордонних справ Словаччини пізно ввечері у вівторок, 26 жовтня в москві відбудеться засідання російсько-словацької міжурядової комісії з економічного, наукового та технічного співробітництва. Це буде перша така зустріч із моменту нападу росії на Україну у 2022 році.

За словами представників міністерства, у центрі уваги зустрічі будуть питання енергетики (зокрема атомної), а також сільського господарства, охорони довкілля, спорту та культури.

Видання зауважує, що відновлення консультацій відбувається після кількох візитів прем'єр-міністра Роберта Фіцо до москви, зокрема у травні цього року. Позиція Фіцо вирізняється на тлі інших 27 країн-членів ЄС — особливо після того, як проросійський лідер Угорщини Віктор Орбан зазнав поразки на виборах у квітні.

"Ключовою темою стане енергетика та можливості співпраці у забезпеченні постачання стратегічних ресурсів, — зазначили в міністерстві. — Словацька сторона також зацікавлена ​​в обговоренні постачання газу та продовженні постачання нафти".

Словаччина, яка закуповує російські нафту й газ, згідно з планом ЄС, має припинити закупівлі газу до кінця 2027 року. Цей план спрямований на те, щоб позбавити росію фінансових ресурсів, які вона використовує для фінансування війни в Україні.

У міністерстві заявили, що, розвиваючи відносини з росією, Словаччина "продовжує будувати свій підхід, спираючись на членство в Європейському Союзі та Північноатлантичному альянсі, а також на виконання зобов'язань, що випливають із цього членства", проте прагне створити простір для діалогу.

Фіцо звинуватив західних політиків у прагненні спровокувати конфлікт між НАТО та росією20.09.26, 08:43 • 9188 переглядiв

Додамо

Роберт Фіцо — політик-популіст і націоналіст, який обіймає посаду прем'єр-міністра цієї центральноєвропейської країни вже вчетверте, — неодноразово критикував санкції ЄС проти росії. Він також поклав на Україну відповідальність за перебої з постачанням нафти до Словаччини, що сталися раніше цього року (тоді як Київ заявив, що причиною стали російські атаки).

Фіцо припинив надання військової допомоги Україні з боку Словаччини, проте експорт боєприпасів і військової техніки триває на комерційній основі — зокрема, через компанії, що перебувають у державній власності. Фіцо заявив, що волів би бачити Словаччину нейтральною державою, а не членом НАТО; він також зазначив, що не хоче, аби словацькі військові брали участь у війні з росією, яка може розпочатися через застосування положення НАТО про колективну оборону.

Крім того, він висловив думку, що Захід може спровокувати протистояння з росією, тоді як західні розвідувальні служби стверджують, що дії Заходу мають виключно оборонний характер, і попереджають про можливу ескалацію з боку росії.

Словаччина відновлює економічні переговори з рф після 5-річної перерви, але проведе переговори і з Україною14.10.26, 23:29 • 5119 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітикаСвіт
Ядерна зброя
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Енергетика
Війна в Україні
Reuters
НАТО
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Словаччина
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Україна
Віктор Орбан