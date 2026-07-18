Сегодня истекает срок, до которого президент Венгрии должен подписать закон о прекращении собственных полномочий
Киев • УНН
Президент Венгрии Тамаш Шуйок должен до 18 июля подписать закон о досрочном прекращении своих полномочий. Если он этого не сделает, парламент начнет процедуру импичмента.
У президента Венгрии Тамаша Шуйока 18 июля истекает установленный законом срок для подписания конституционной поправки, предусматривающей досрочное прекращение его президентских полномочий. Об этом пишет УНН.
Детали
В понедельник парламент Венгрии одобрил конституционную поправку, которая должна завершить срок пребывания Шуйока на посту главы государства. Ожидается, что президент подпишет документ не позднее чем через пять дней после его принятия.
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В то же время Шуйок еще может воспользоваться правом передать поправку на рассмотрение Конституционного суда. Если же документ не будет подписан в установленный срок, парламент начнет процедуру импичмента президента.
Отставки Тамаша Шуйока требовал новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, который обвинил главу государства в поддержке своего предшественника Виктора Орбана.
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