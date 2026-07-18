Сегодня истекает срок, до которого президент Венгрии должен подписать закон о прекращении собственных полномочий

В Польше впервые большинство граждан выступило против приема украинских беженцев – опрос

В Польше впервые большинство граждан выступило против приема украинских беженцев – опрос

В Польше впервые большинство граждан выступило против приема украинских беженцев – опрос

В Польше впервые большинство граждан выступило против приема украинских беженцев – опрос