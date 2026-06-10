Не только глава рпц кирилл — EUobserver узнал, кого собираются включить в «черный список» ЕС
Киев • УНН
Еврокомиссия предлагает включить патриарха кирилла и аркадия дворковича в новый пакет санкций. Им грозит запрет на въезд и замораживание активов.
Европейский Союз может включить главу русской православной церкви патриарха кирилла и президента Международной шахматной федерации (FIDE) аркадия дворковича в новый санкционный список в рамках 21-го пакета ограничений против россии. Об этом сообщает EUobserver, передает УНН.
Детали
Согласно проекту санкционного пакета, оказавшемуся в распоряжении издания, Европейская комиссия предлагает ввести против дворковича запрет на въезд в страны ЕС и замораживание активов.
В Брюсселе считают, что дворкович публично поддерживал войну россии против Украины, а также был связан с российской шахматной федерацией, которая организовывала шахматные турниры на временно оккупированных территориях Украины.
В санкционный список также предлагают включить патриарха кирилла (владимира гундяева), возглавляющего рпц.
В документе Еврокомиссии отмечается, что глава русской православной церкви "последовательно оправдывал и поддерживал российскую агрессивную войну против Украины".
Как отмечает EUobserver, обе кандидатуры уже предлагались для санкций ранее, однако их блокировало правительство тогдашнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
После смены власти в Будапеште и победы на выборах проевропейского политика Петера Мадьяра Евросоюз вернулся к рассмотрению вопроса о санкциях против российских религиозных и спортивных деятелей,
Кроме того, в новый санкционный список могут попасть министр спорта россии михаил дегтярев, глава Федерации спортивной борьбы россии михаил мамиашвили и исполняющий обязанности президента Олимпийского комитета россии станислав поздняков.
По информации европейских дипломатических источников, новый пакет санкций также может предусматривать дополнительные ограничения в отношении физических и юридических лиц, способствующих обходу уже действующих санкций ЕС. Особое внимание планируют уделить структурам, связанным с финансированием российской военной машины и пропагандистской деятельности.
Эксперты отмечают, что включение в санкционный список известных религиозных и спортивных деятелей имеет не только практическое, но и символическое значение, демонстрируя намерение Евросоюза усиливать давление на лиц, публично поддерживающих агрессию против Украины.
В настоящее время предложения Еврокомиссии должны быть согласованы государствами-членами ЕС в рамках принятия 21-го пакета санкций против российской федерации.
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