Не только глава рпц кирилл — EUobserver узнал, кого собираются включить в «черный список» ЕС

Европейский Союз может включить главу русской православной церкви патриарха кирилла и президента Международной шахматной федерации (FIDE) аркадия дворковича в новый санкционный список в рамках 21-го пакета ограничений против россии. Об этом сообщает EUobserver, передает УНН.

Детали

Согласно проекту санкционного пакета, оказавшемуся в распоряжении издания, Европейская комиссия предлагает ввести против дворковича запрет на въезд в страны ЕС и замораживание активов.

В Брюсселе считают, что дворкович публично поддерживал войну россии против Украины, а также был связан с российской шахматной федерацией, которая организовывала шахматные турниры на временно оккупированных территориях Украины.

В санкционный список также предлагают включить патриарха кирилла (владимира гундяева), возглавляющего рпц.

В документе Еврокомиссии отмечается, что глава русской православной церкви "последовательно оправдывал и поддерживал российскую агрессивную войну против Украины".

Как отмечает EUobserver, обе кандидатуры уже предлагались для санкций ранее, однако их блокировало правительство тогдашнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

После смены власти в Будапеште и победы на выборах проевропейского политика Петера Мадьяра Евросоюз вернулся к рассмотрению вопроса о санкциях против российских религиозных и спортивных деятелей, говорится в сообщении.

Кроме того, в новый санкционный список могут попасть министр спорта россии михаил дегтярев, глава Федерации спортивной борьбы россии михаил мамиашвили и исполняющий обязанности президента Олимпийского комитета россии станислав поздняков.

По информации европейских дипломатических источников, новый пакет санкций также может предусматривать дополнительные ограничения в отношении физических и юридических лиц, способствующих обходу уже действующих санкций ЕС. Особое внимание планируют уделить структурам, связанным с финансированием российской военной машины и пропагандистской деятельности.

Эксперты отмечают, что включение в санкционный список известных религиозных и спортивных деятелей имеет не только практическое, но и символическое значение, демонстрируя намерение Евросоюза усиливать давление на лиц, публично поддерживающих агрессию против Украины.

В настоящее время предложения Еврокомиссии должны быть согласованы государствами-членами ЕС в рамках принятия 21-го пакета санкций против российской федерации.

В ЕС дали зеленый свет новому "мини-пакету" санкций против рф