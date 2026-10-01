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Техніка

Трамп ще не вирішив, чи забороняти експорт дизельного пального

Київ • УНН

 • 838 перегляди

Трамп розглядає обмеження експорту дизеля через рекордні ціни. Радники попереджають, що це може подорожчати бензин та інше пальне.

Трамп ще не вирішив, чи забороняти експорт дизельного пального

Президент США Дональд Трамп заявив 30 вересня, що він ще не визначився, чи запроваджувати заборону на експорт дизельного палива, попри запеклий опір цій ідеї останніми днями з боку нафтогазової промисловості та деяких його власних радників. Про це УНН пише з посиланням на Politico.

Деталі

Білий дім стикається зі зростаючим тиском, щоб вжити заходів для зниження рекордно високих цін на дизельне паливо напередодні проміжних виборів, і минулого тижня Трамп заявив, що він буде відкритий до обмеження експорту. Але члени його кабінету та високопосадовці галузі стверджують, що такий крок призведе до підвищення цін на всі види пального, включаючи бензин, і вони намагалися представити президенту США альтернативні заходи.

"Я думаю про це, - сказав Трамп про заборону експорту на заході в Овальному кабінеті. - Я багато розмовляю з [міністром енергетики] Крісом [Райтом] та [міністром внутрішніх справ] Дагом [Бергамом] про це — вони думають, що це допоможе дизелю, але це може підвищити ціну на інші речі".

Трамп заявив, що він оптимістично налаштований щодо зниження цін, оскільки поставки нафти через Ормузьку протоку зросли останніми днями, але він відмовився виключати обмеження поставок дизельного палива.

"Це те, про що ми думаємо і говоримо щодня, - сказав він. - Але здається, що це негативно вплине на бензин, тому він трохи зросте, а дизельне паливо трохи знизиться".

Райт, який рішуче виступає проти заборони і був з Трампом в Овальному кабінеті в середу, сказав, що адміністрація скоро оголосить про заходи, спрямовані на зниження цін на дизельне паливо. Європа також оголосить про кроки щодо збільшення пропозиції на ринку, сказав він.

"Ви почуєте оголошення від наших друзів у Європі про нові поставки дизельного палива, які з'являться на ринку і суттєво знизять ціни на дизельне паливо", – сказав Райт.

Видання повідомило у вівторок, що Білий дім розглядає можливість звернення до європейських урядів з проханням вивільнити дизельне паливо з їхніх власних стратегічних резервів.

Трамп знов звинуватив Україну у зростанні цін на дизельне пальне в США01.10.26, 03:56 • 15790 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвіт
Вибори в США
Білий дім
Дональд Трамп
Європа
Сполучені Штати Америки