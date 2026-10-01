Трамп еще не решил, запрещать ли экспорт дизельного топлива

Президент США Дональд Трамп заявил 30 сентября, что еще не решил, вводить ли запрет на экспорт дизельного топлива, несмотря на яростное сопротивление этой идее в последние дни со стороны нефтегазовой промышленности и некоторых его собственных советников. Об этом УНН пишет со ссылкой на Politico.

Детали

Белый дом сталкивается с растущим давлением с требованием принять меры для снижения рекордно высоких цен на дизельное топливо накануне промежуточных выборов, и на прошлой неделе Трамп заявил, что готов рассмотреть ограничение экспорта. Но члены его кабинета и высокопоставленные представители отрасли утверждают, что такой шаг приведет к повышению цен на все виды топлива, включая бензин, и пытались представить президенту США альтернативные меры.

"Я думаю об этом, — сказал Трамп о запрете на экспорт на мероприятии в Овальном кабинете. — Я много разговариваю с [министром энергетики] Крисом [Райтом] и [министром внутренних дел] Дагом [Бергамом] об этом — они считают, что это поможет дизельному топливу, но это может повысить цены на другие вещи".

Трамп заявил, что оптимистично настроен относительно снижения цен, поскольку поставки нефти через Ормузский пролив в последние дни выросли, но отказался исключить ограничение поставок дизельного топлива.

"Это то, о чем мы думаем и говорим каждый день, — сказал он. — Но, похоже, это негативно повлияет на бензин, поэтому он немного подорожает, а дизельное топливо немного подешевеет".

Райт, который решительно выступает против запрета и в среду находился вместе с Трампом в Овальном кабинете, заявил, что администрация вскоре объявит о мерах, направленных на снижение цен на дизельное топливо. По его словам, Европа также объявит о шагах по увеличению предложения на рынке.

"Вы услышите объявления от наших друзей в Европе о новых поставках дизельного топлива, которые появятся на рынке и существенно снизят цены на дизельное топливо", — сказал Райт.

Издание сообщило во вторник, что Белый дом рассматривает возможность обратиться к европейским правительствам с просьбой высвободить дизельное топливо из их собственных стратегических резервов.

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