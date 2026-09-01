Непрерывные атаки рф на Украину - эксперт рассказал, насколько у врага хватит для этого ресурсов

Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

россия продолжает массированные удары по Украине, а воздушные тревоги могут длиться дольше из-за попыток противника поддерживать высокий темп атак. Военный эксперт Олег Жданов рассказал специально для УНН, что нынешняя эскалация связана не только с военными целями, но и со стремлением кремля давить на украинское общество и создавать панику.

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В то же время он отмечает, что возможности россии имеют свои ограничения. Нынешнее усиление атак Жданов не связывает напрямую с будущими выборами в россии. Вместо этого, по его мнению, более важной причиной могла стать именно внутренняя ситуация в российском военно-политическом руководстве и информация о реальном положении дел на фронте. Он также обращает внимание на конкуренцию между различными российскими силовыми структурами.

Я не совсем согласен с тем, что путин хочет показать, что он умеет воевать. Захват Донбасса - это не перспектива завтрашнего дня, и до выборов он всё равно ничего не осуществит. Я думаю, что эта истерика путина (я по-другому назвать её не могу), скорее всего, спровоцирована визитом директора ЦРУ - объясняет Олег Жданов.

Военный эксперт связывает эскалацию с ситуацией на фронте

Жданов предполагает, что после докладов о реальном положении дел на войне российское руководство могло потребовать от военных быстрого результата. На этом фоне россия, по его словам, резко увеличила интенсивность ударов по Украине. Особенно мощной была первая волна атак, после чего их интенсивность начала снижаться.

Существует конкуренция между министерством обороны и федеральной службой безопасности россии. И, я думаю, после того как бортников выслушал доклад директора ЦРУ относительно реальной ситуации на фронте, он доложил путину всё слово в слово. Как только директор ЦРУ уехал, сразу началась эта эскалация. Особенно первые два дня было очень громко, очень много дронов, а сейчас их стало значительно меньше и интервалы между запусками стали больше - подчёркивает военный эксперт.

По мнению военного эксперта, россия пытается не только наносить военные удары, но и поддерживать постоянное психологическое напряжение. Среди главных целей он называет воздействие на украинское общество и разрушение систем жизнеобеспечения. Именно поэтому, считает Олег Жданов, продолжительность нынешней кампании зависит не только от российских планов, но и от возможностей Украины противодействовать атакам.

путин изо всех сил будет пытаться удерживать темп атак для того, чтобы терроризировать население, разрушать систему жизнеобеспечения и тем самым вызывать хаос и панику среди населения. Они будут всеми силами пытаться удерживать темп запусков столько, сколько смогут. Я думаю, что всё говорит о том, что путин будет давить изо всех сил - отметил Олег Жданов.

Способна ли россия долго поддерживать такой темп

Военный эксперт считает, что нынешняя интенсивность ударов уже демонстрирует определённые ограничения российского производства. По его словам, после первых двух суток количество атак уменьшилось, а российские войска могут перейти к использованию новых партий дронов сразу после их производства. В то же время москва пытается защитить производственные мощности от украинских ударов.

Сейчас они вышли на такое плато, когда работают с колёс, производят где-то 50 с лишним реактивных дронов в сутки и примерно столько же выпускают по нам. Скорее всего, запасы закончились, и сейчас они работают с конвейера - подчёркивает военный эксперт.

По словам Жданова, важным ответом Украины являются удары по местам запуска и возможным местам хранения российских дронов. В то же время он считает, что для более значительного воздействия Украине нужны дополнительные средства поражения. В свою очередь, результативность новой российской тактики он оценивает неоднозначно.

Если мы не перекроем либо поставки, либо не разрушим склады, которые находятся в районе стартовых позиций, мы вряд ли остановим эту эскалацию. Очень эффективно было бы иметь баллистические ракеты. Это было бы просто идеальное оружие против этих баллистических ракет - накрыть площадь полигонов, с которых запускают эти шахеды. Но у нас их нет. Мы ждём - отметил Олег Жданов.

россия стремится давить и на Европу

Отдельно военный эксперт обращает внимание на гибридные действия россии против европейских стран. Цель, по его мнению, заключается в создании хаоса и страха, которые могут влиять на решения европейских правительств, чтобы они прекратили или ограничили помощь Украине.

Мы уже второй год убеждаем, что Третья мировая война нового гибридного типа, как писал в своей научной статье герасимов, начальник российского Генштаба, с 2021 года идет сегодня полным ходом. Все эти саботажи, поджоги, теракты - это составляющие или маленькие битвы этой большой гибридной войны. А Запад боится это признать - говорит военный эксперт.

Жданов считает, что кремль одновременно использует несколько направлений давления - удары по Украине и попытки дестабилизировать европейские страны. По его словам, обе кампании должны быть частью одной стратегии. Ее конечной целью он называет ослабление поддержки Украины.

Не имея успехов на фронте, путин эскалирует в двух сферах. Первое - он пытается сломать наше общественное мнение этим "кровавым марафоном" атак на Киев и Киевскую область. А второй фронт - это создание хаоса и паники среди европейских стран с целью заставить их прекратить помощь Украине. Потому что это главная цель - объясняет Олег Жданов.

Мобилизация в рф

Еще одним фактором, который может влиять на возможности россии вести войну, военный эксперт называет проблемы с набором личного состава. Он не считает реалистичным автоматическое выполнение заявленных российских планов относительно сотен тысяч новых военнослужащих. Вместо этого, по его словам, российская система набора сейчас имеет серьезные проблемы.

У них был план на 2026 год - 409 тысяч. Об этом говорил белоусов, министр обороны россии, еще в начале года. Они провалили первое полугодие, даже 30% не набрали - это где-то 130 тысяч. И сейчас у них огромная проблема: военкоматы не готовы к массовой мобилизации - подчеркивает военный эксперт.

По словам эксперта, даже при наличии политического решения быстро привлечь 600 тысяч человек будет сложно. Он также предполагает, что массовый призыв может иметь социальные последствия для отдельных регионов россии. В то же время кремль может пытаться использовать уже имеющиеся механизмы принуждения.

Желание у путина есть каждый год там полмиллиона, миллион. Это мы каждый год слышим из уст путина и его окружения. Так что я не думаю, что они смогут до конца года набрать 600 тысяч, и не факт, что новая волна мобилизации в рф не вызовет социального взрыва в некоторых регионах российской федерации - резюмировал Олег Жданов.

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