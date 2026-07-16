Директор ЦРУ: российские новобранцы живут на поле боя 20-30 минут
Киев • УНН
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что средняя продолжительность жизни российского новобранца на поле боя в Украине составляет 20-30 минут из-за дронов на базе искусственного интеллекта. Киев ограничивает продвижение Москвы благодаря инновациям с ударными дронами.
Российские солдаты-новобранцы живут на поле боя в среднем всего 20-30 минут из-за украинских ударных дронов с искусственным интеллектом, заявил в среду директор ЦРУ Джон Рэтклифф, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Наши разведывательные данные согласуются с некоторыми отчетами из открытых источников, которые вы могли видеть в Украине: средняя продолжительность жизни российского новобранца, который сейчас прибывает на поле боя в Украине, оценивается от 20 до 30 минут
"Это потому, что дроны на базе искусственного интеллекта стали такими специализированными и недорогими убийственными машинами", – добавил он.
Хотя россия имеет значительное преимущество в человеческих ресурсах над меньшей Украиной, Киев ограничивает продвижение москвы частично за счет инноваций с различными ударными дронами, отмечает издание.
Американские чиновники предположили, что россия теряет около 7000 солдат в неделю. А Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что более 80% "вражеских целей" уничтожаются дронами.
Замечания Рэтклиффа прозвучали на фоне того, как Вашингтон и его союзники рассматривают новое финансирование украинских программ использования беспилотников и ищут доступ к технологиям, лежащим в основе систем на основе искусственного интеллекта, пишет издание.
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