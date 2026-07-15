Украина производит 10 миллионов дронов в год, планирует удвоить объемы - Президент

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское производство дронов достигло показателя в 10 миллионов единиц в год. По его словам, в дальнейшем этот объем планируют увеличить вдвое при поддержке партнеров. Об этом он сообщил во время речи ко Дню Украинской Государственности, передает корреспондент УНН.

Я помню, как впервые публично озвучил план государства - миллион дронов в год, и было много скепсиса повсюду. Честно, и снаружи, и внутри, а сейчас можем констатировать - мы делаем десять миллионов дронов в год. Десять. И будет двадцать - мы сделаем это с нашими партнерами. В очередной раз докажем успех ОПК - украинского, партнерского, европейского – заявил Президент Украины.

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Еще несколько лет назад беспилотники рассматривались преимущественно как вспомогательный инструмент для разведки и корректировки огня. Сегодня они стали одним из главных средств ведения боевых действий.

Старший научный сотрудник американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Екатерина Бондарь в исследовании о возможности ведения автономной войны делает вывод, что Украина постепенно переходит к концепции ведения боевых действий, в которой значительную часть задач выполняют беспилотные и автономные системы, а ключевой целью является минимизация рисков для личного состава.

Украина начала и продолжает строить масштабную интегрированную систему, которая объединяет FPV-дроны, ударные беспилотники различных типов и классов, включая "мидл-" и "дипстрайки", морские дроны и наземные роботизированные комплексы.

Война в Украине уже стала "первой большой войной дронов" и меняет военные доктрины. В этой войне все меньше места традиционным средствам ведения боя. Например, заместитель командующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров прямо заявил, что между дроном и танком - он выберет дрон, ведь "он мобильнее, дешевле, не зависит от рельефа, не застревает в грязи, требует меньше людей для обслуживания".

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