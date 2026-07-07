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Украина ежемесячно ликвидирует около 30 тысяч российских военных, преимущественно дронами – Президент

Киев • УНН

 • 1064 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Силы обороны ежемесячно ликвидируют около 30 тысяч российских военных, преимущественно с помощью беспилотников. Только в июне было ликвидировано почти 28 тысяч оккупантов.

Украина ежемесячно ликвидирует около 30 тысяч российских военных, преимущественно дронами – Президент
фото иллюстративное

Украинские Силы обороны ежемесячно ликвидируют около 30 тысяч российских военных, причем подавляющее большинство поражений обеспечивают беспилотники. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время Форума оборонных индустрий НАТО, передает УНН.

По словам главы государства, только в июне было ликвидировано почти 28 тысяч российских оккупантов.

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"Сейчас мы ликвидируем около 30 тысяч российских военных ежемесячно. Только в июне было ликвидировано почти 28 тысяч оккупантов, и у нас есть видеоподтверждение каждого такого случая. Подавляющее большинство из них было поражено дронами", – сказал Зеленский.

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Еще несколько лет назад беспилотники рассматривались преимущественно как вспомогательный инструмент для разведки и корректировки огня. Сегодня они стали одним из главных средств ведения боевых действий.

Старший научный сотрудник американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Екатерина Бондарь в исследовании о возможности ведения автономной войны делает вывод, что Украина постепенно переходит к концепции ведения боевых действий, в которой значительную часть задач выполняют беспилотные и автономные системы, а ключевой целью является минимизация рисков для личного состава.

Украина начала и продолжает строить масштабную интегрированную систему, которая объединяет FPV-дроны, ударные беспилотники различных типов и классов, включая "мидл-" и "дипстрайки", морские дроны и наземные роботизированные комплексы.

Война в Украине уже стала "первой большой войной дронов" и меняет военные доктрины. В этой войне все меньше места традиционным средствам ведения боя. Например, заместитель командующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров прямо заявил, что между дроном и танком - он выберет дрон, ведь "он мобильнее, дешевле, не зависит от рельефа, не застревает в грязи, требует меньше людей для обслуживания". 

Андрей Тимощенков

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