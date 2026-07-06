Генштаб подтвердил поражение двух НПЗ, пункта дислокации ракетной бригады рф и нефтетерминала в Крыму

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение двух НПЗ, пункта дислокации ракетной бригады противника и терминала перевалки нефтепродуктов во временно оккупированном Крыму, пишет УНН.

В ночь на 6 июля подразделения Сил обороны Украины в очередной раз нанесли поражение нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле (Ярославская обл., рф). Зафиксированы взрывы в районе цели и задымление на территории предприятия - сообщили в Генштабе.

Ярославский нефтеперерабатывающий завод ("Славнефть-ЯНОС"), как указано, является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий российской федерации. Проектная мощность предприятия составляет 15 млн тонн нефти в год. Завод производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию, используемую, в частности, для обеспечения военной логистики государства-агрессора.

Среди прочего поражены нефтеперерабатывающий завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" (н.п. Слободка) и пункт постоянной дислокации 26-й ракетной бригады врага в районе (н.п. Луга) Ленинградской области рф - добавили в Генштабе.

В Генштабе также указали:

Также поражен терминал перевалки светлых нефтепродуктов "ТЭС-Терминал-1" в Керчи

Терминал "ТЭС-Терминал-1", как сообщается, является одним из крупнейших комплексов по хранению и перевалке светлых нефтепродуктов в Крыму. Резервуарный парк предприятия обеспечивает прием, хранение и отгрузку бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов, в том числе для нужд оккупационных войск в южных регионах Украины.

"Кроме того, поражен железнодорожный путепровод в районе Должанска Луганской области, который противник использует для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств. Также поражен склад БпЛА врага в районе Краснопоповки и сосредоточение военной техники вблизи Писаревки Луганской области", - говорится в сообщении Генштаба.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

Добавим

В течение последних месяцев украинские Силы обороны системно наносят удары по объектам российской нефтеперерабатывающей отрасли. Такие предприятия являются важной составляющей военно-промышленного комплекса рф, поскольку обеспечивают производство топлива для авиации, бронетехники и других подразделений российских войск.

В июне Силы обороны Украины нанесли свыше 20 дальнобойных ударов по объектам на территории россии, в частности по семи нефтеперерабатывающим заводам, двум нефтебазам, танкеру теневого флота, двум портам и двум центрам космической связи. Кроме того, ракетами было поражено два предприятия военно-промышленного комплекса рф в Воронеже и Волгограде.

Одна из таких атак произошла в ночь на 18 июня. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по московскому НПЗ и объектам в Ростовской области. Он поблагодарил военных ССО ВСУ за операции в глубине территории рф с применением модернизированных дронов FP-1 и заявил, что "план дальнобойных санкций выполняется", детали заявления президента.

В сети появлялись кадры украинских дронов FP-1 над российской столицей, которые, по сообщениям, пыталась сбить система ПВО "Панцирь". Это уже второй удар по московскому НПЗ.

До этого, 16 июня, в Московской области и Краснодарском крае рф фиксировались атаки беспилотников на нефтяные объекты, дроновые удары по российским нефтяным объектам. В сети также публиковали видео полета ударных дронов FP-1 над москвой.

Аналитики отмечают, что пораженный НПЗ расположен примерно в 15 километрах от кремля. После атак предприятие, по оценкам, может не работать как минимум полгода.

Также в рф сообщали об атаке дронов на тюменский НПЗ, дроны атаковали тюменский НПЗ. Украинские беспилотники нанесли удар и по инфраструктуре морского порта "Кавказ" в Краснодарском крае, удар по порту "Кавказ" и нефтебазе.

Кроме того, нижегородский НПЗ (завод NORSI) приостановил работу на неопределенный срок после украинской атаки, остановка НПЗ NORSI.

В ночь на 2 июля кроме НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово украинские военные также поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Староликеево".

После серии ударов по российским НПЗ в россии начали обостряться проблемы с топливом, в частности расширяются ограничения на продажу бензина в отдельных регионах, топливный кризис в рф.