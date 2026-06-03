Между ведущими разведывательными агентствами США возник конфликт - Reuters

ЦРУ прекратило вносить вклад в некоторые разведывательные отчеты, в частности те, что касаются войны с Ираном, которые готовит офис главного разведчика страны, на фоне того, как споры по обмену разведывательными данными и сферам ответственности обостряются, со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Внутренняя борьба между ЦРУ и Офисом директора национальной разведки (ODNI) продолжается уже более года, нарушая сотрудничество по анализу национальной безопасности, на который президенты долго полагались для преодоления сложных внешних вызовов, сообщил американский чиновник и трое людей, непосредственно знакомых с этим вопросом.

В основе разногласий лежит столкновение по поводу целевой группы, созданной в апреле 2025 года Тулси Габбард, директором национальной разведки, сообщили источники.

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ЦРУ, возглавляемое директором Джоном Рэтклиффом, утверждает, что Director's Initiatives Group (DIG) Габбард действовала опрометчиво, обходя традиционные протоколы обмена разведывательными данными и рассекречивания, сообщили два источника. Представители ODNI говорят, что ЦРУ постоянно блокировало доступ группы к разведывательным данным.

Разрыв сотрудничества между разведывательными службами происходит в опасное для администрации Трампа время, когда США втянуты в иранский конфликт и сталкиваются с вызовами национальной безопасности, начиная от военной экспансии Китая и заканчивая войной россии против Украины, замечает издание.

Это также свидетельствует о том, что реформы после 11 сентября 2001 года, которые создали должность директора национальной разведки для координации 18 разведывательных служб США, не положили конец дисфункции, пишет издание.

"ODNI должно быть тем маслом в системе, которое поддерживает кровоток артерий разведывательного сообщества, которое устраняет блокировки, – сказала Бет Саннер, бывшая заместитель директора национальной разведки во время первого срока президента Дональда Трампа. – Когда вы этого не делаете, вы создаете потенциальную угрозу, что ведомства начнут замыкаться в себе, и это приведет к провалам в разведке".

Помимо оценок, проведенных ODNI, у ЦРУ есть другие пути для обеспечения того, чтобы его разведывательная информация, в частности по Ирану, достигала президента и других политиков. Разведывательная информация является значительной частью президентского ежедневного брифинга, строго засекреченного ежедневного сборника разведывательных отчетов, готовящихся для президента США.

Габбард на прошлой неделе заявила, что 30 июня она уйдет с поста главного шпиона Трампа, ссылаясь на болезнь своего мужа. Трамп заявил во вторник, что назначает руководителя Федерального агентства по финансированию жилья Билла Пулта и.о. директора национальной разведки.

"Президент и политики продолжают получать лучшие разведывательные данные и анализ" от разведывательных служб, сказала Оливия Коулман, пресс-секретарь ODNI, добавив, что ODNI и агентства, которые он контролирует, "ежедневно общаются и сотрудничают с коллегами из ЦРУ по всему спектру разведывательных продуктов и операций".

DIG "действовала в рамках надзорных полномочий ODNI и в поддержку исполнительных указов президента", сказала Коулман.

В феврале агентство Reuters сообщило, что Габбард сократила деятельность группы и перевела задействованный в ней персонал в другие части своего агентства на фоне проверки Конгрессом ее деятельности.

"Во времена директора Рэтклиффа ЦРУ быстро перешло к приоритетам президента Трампа, став более агрессивным агентством, которое шло на разумные риски, чтобы перехитрить наших противников и дать Соединенным Штатам решающее преимущество", – сказала директор по связям с общественностью ЦРУ Лиз Лайонс.

Представитель Белого дома Дэвис Ингл заявил, что "внешняя политика мира через силу" Трампа – это проверенный подход, который обеспечивает безопасность Америки и сдерживает глобальные угрозы, а усилия СМИ посеять внутренний раздор потерпят неудачу.

"Президент Трамп полностью доверяет всей своей исключительной команде национальной безопасности", – сказал Ингл.

Решение ЦРУ значительно сократить свой вклад в оценки, проводимые офисом Габбард, является одним из самых серьезных последствий взаимного недоверия между агентствами, пишет издание.

ЦРУ было одним из главных участников отчетов, готовящихся Национальным советом по разведке (NIC), главным аналитическим органом разведки США. Отчеты имеют вес, особенно во время войны.

Два источника, непосредственно знакомые с этим вопросом, заявили, что оценки по Ирану, где американские военные воюют с февраля, являются одними из тех, в которых агентство больше не принимает регулярного участия.

ЦРУ и ODNI сейчас работают в основном как две отдельные аналитические операции, сообщили источники.

В определенный момент прошлого года ЦРУ, в ответ на трения между двумя агентствами, прекратило публиковать отчеты NIC через службу распространения информации во внутреннем разведывательном сообществе, которую оно контролирует, ненадолго ограничив доступность аналитических материалов, сообщили источники.

Американский чиновник заявил, что отчеты были задержаны лишь на "несколько часов" из-за "проблем с обработкой".

Межведомственные трения начались вскоре после того, как Габбард заняла свою должность в феврале 2025 года, сообщили четыре источника.

Среди ее первых действий было установление более жесткого контроля над подготовкой ежедневного президентского брифинга, сообщили источники. ЦРУ давно играло ведущую роль в составлении брифинга.

По словам источников, отношения еще больше ухудшились с созданием DIG для "искоренения" вероятной политизации разведывательного сообщества.

Группа также работала над рассекречиванием документов, связанных с убийством бывшего президента США Джона Ф. Кеннеди, а также расследовала безопасность машин для голосования на выборах и происхождение COVID-19.

Критики, включая некоторых бывших сотрудников разведки, утверждают, что группа была создана как инструмент для мести против предполагаемых политических врагов Трампа.

Члены оперативной группы несколько раз настаивали на том, чтобы ЦРУ поделилось разведывательными данными и материалами, необходимыми для завершения расследований, назначенных ODNI, но считали, что их было предоставлено недостаточно, по словам двух лиц, знакомых с этим вопросом.

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