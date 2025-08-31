$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 16508 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 42473 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 68482 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 84050 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 101439 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 250381 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 108818 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 84617 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 98686 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 316632 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
В США растет напряжение между директором Национальной разведки и руководством ЦРУ - СМИ

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард раскрыла имя агента ЦРУ под прикрытием, вызвав беспокойство и напряжение с руководством ЦРУ. Это стало очередным эпизодом в конфликте между Габбард и директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом.

В США растет напряжение между директором Национальной разведки и руководством ЦРУ - СМИ

 В Соединенных Штатах директор Национальной разведки Тулси Габбард на прошлой неделе удивила руководство Центрального разведывательного управления, раскрыв имя агента этой спецслужбы под прикрытием.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в разведке, пишет УНН.

Детали

ДеталиЭтот шаг вызвал беспокойство среди сотрудников агентства, сообщили источники, и является новым примером нарастающей напряженности и противоречивых сигналов между Габбард и директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом.

Ранее они уже конфликтовали из-за ее решений, в частности в начале этого месяца, когда Габбард рассекретила слегка отредактированный документ, связанный с вмешательством России в выборы в США.

Двое бывших правительственных чиновников заявили, что, по их мнению, ситуация такова, что на Габбард давят, чтобы вернуть доверие президента Дональда Трампа.

Габбард потеряла расположение главы Белого дома и его помощников в начале этого года после того, как опубликовала видео и дала показания о ядерном потенциале Ирана.

Но напряженность между Габбард и Трампом, похоже, сейчас утихла. Когда на прошлой неделе Габбард объявила о лишении допусков к секретной информации, она заявила, что некоторые из 37 нынешних и бывших должностных лиц занимались "политизацией или превращением разведки в оружие", и что она действовала по приказу президента.

А во вторник, председательствуя на заседании Кабинета министров перед телекамерами, Трамп похвалил Габбард.

Ты нашла интересные вещи, Тулси. Она с каждым днем становится все большей звездой

- сказал Трамп.

Ведущего аналитика ЦРУ по россии устранили при Трампе - Economist22.08.25, 08:39 • 3588 просмотров

Один из бывших правительственных чиновников сказал, что Габбард, похоже, пыталась показать президенту, что она разоблачает демократов и политических врагов, в частности некоторых, которые якобы находятся в ЦРУ. Лишение допусков к секретной информации отражает "битву между Габбард и Рэтклиффом", – сказал бывший чиновник.

В прошлом между некоторыми директорами национальной разведки и директорами ЦРУ происходила борьба за влияние. Во время президентства Барака Обамы Деннис Блэр часто конфликтовал с руководителем ЦРУ Леоном Панеттой и в конце концов ушел в отставку после 16 месяцев работы.

Но в этом случае, по словам бывших чиновников, нынешний директор Национальной разведки, похоже, ищет поддержки президента, удваивая обвинения против бывших администраций демократов и наказывая членов воспринимаемой как "глубинное государство" бюрократов, выступающих против Трампа.

Помимо того, что этот эпизод подчеркивает разрыв между Габбард и Рэтклиффом, он также иллюстрирует последствия более широкой и непредсказуемой чистки карьерных правительственных чиновников, которых считают недостаточно лояльными.

Дополнение

Директор ФБР Каш Патель нашел тысячи секретных документов, касающихся расследования связей Трампа с Россией, в "мешках для сжигания". Среди них – секретное приложение к отчету Джона Дарема, которое указывает на возможный скоординированный план разжигания спора.

Павел Зинченко

