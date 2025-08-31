В США растет напряжение между директором Национальной разведки и руководством ЦРУ - СМИ

В Соединенных Штатах директор Национальной разведки Тулси Габбард на прошлой неделе удивила руководство Центрального разведывательного управления, раскрыв имя агента этой спецслужбы под прикрытием.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в разведке, пишет УНН.

Детали

Этот шаг вызвал беспокойство среди сотрудников агентства, сообщили источники, и является новым примером нарастающей напряженности и противоречивых сигналов между Габбард и директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом.

Ранее они уже конфликтовали из-за ее решений, в частности в начале этого месяца, когда Габбард рассекретила слегка отредактированный документ, связанный с вмешательством России в выборы в США.

Двое бывших правительственных чиновников заявили, что, по их мнению, ситуация такова, что на Габбард давят, чтобы вернуть доверие президента Дональда Трампа.

Габбард потеряла расположение главы Белого дома и его помощников в начале этого года после того, как опубликовала видео и дала показания о ядерном потенциале Ирана.

Но напряженность между Габбард и Трампом, похоже, сейчас утихла. Когда на прошлой неделе Габбард объявила о лишении допусков к секретной информации, она заявила, что некоторые из 37 нынешних и бывших должностных лиц занимались "политизацией или превращением разведки в оружие", и что она действовала по приказу президента.

А во вторник, председательствуя на заседании Кабинета министров перед телекамерами, Трамп похвалил Габбард.

Ты нашла интересные вещи, Тулси. Она с каждым днем становится все большей звездой - сказал Трамп.

Ведущего аналитика ЦРУ по россии устранили при Трампе - Economist

Один из бывших правительственных чиновников сказал, что Габбард, похоже, пыталась показать президенту, что она разоблачает демократов и политических врагов, в частности некоторых, которые якобы находятся в ЦРУ. Лишение допусков к секретной информации отражает "битву между Габбард и Рэтклиффом", – сказал бывший чиновник.

В прошлом между некоторыми директорами национальной разведки и директорами ЦРУ происходила борьба за влияние. Во время президентства Барака Обамы Деннис Блэр часто конфликтовал с руководителем ЦРУ Леоном Панеттой и в конце концов ушел в отставку после 16 месяцев работы.

Но в этом случае, по словам бывших чиновников, нынешний директор Национальной разведки, похоже, ищет поддержки президента, удваивая обвинения против бывших администраций демократов и наказывая членов воспринимаемой как "глубинное государство" бюрократов, выступающих против Трампа.

Помимо того, что этот эпизод подчеркивает разрыв между Габбард и Рэтклиффом, он также иллюстрирует последствия более широкой и непредсказуемой чистки карьерных правительственных чиновников, которых считают недостаточно лояльными.

Дополнение

Директор ФБР Каш Патель нашел тысячи секретных документов, касающихся расследования связей Трампа с Россией, в "мешках для сжигания". Среди них – секретное приложение к отчету Джона Дарема, которое указывает на возможный скоординированный план разжигания спора.