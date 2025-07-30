Директор ФБР виявив секретні документи щодо зв'язків Трампа та росії. ЗМІ розкрили деталі

Директор ФБР Каш Патель знайшов тисячі секретних документів, що стосуються розслідування зв'язків Трампа з Росією, у "мішках для спалювання". Серед них – секретний додаток до звіту Джона Дарема, який вказує на можливий скоординований план розпалювання суперечки.