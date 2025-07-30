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Директор ФБР виявив секретні документи щодо зв'язків Трампа та росії. ЗМІ розкрили деталі

Київ • УНН

 • 466 перегляди

Директор ФБР Каш Патель знайшов тисячі секретних документів, що стосуються розслідування зв'язків Трампа з Росією, у "мішках для спалювання". Серед них – секретний додаток до звіту Джона Дарема, який вказує на можливий скоординований план розпалювання суперечки.

Директор ФБР виявив секретні документи щодо зв'язків Трампа та росії. ЗМІ розкрили деталі

Директор Федерального розвідувального Бюро США Кеш Патель випадково виявив секретні документи щодо зв'язків президента Дональда Трампа з росією у "мішках для спалювання". Про це пише видання FOX News з посиланням на джерела, передає УНН.

Директор ФБР Каш Патель виявив скарбницю конфіденційних документів, пов'язаних з початком розслідування щодо зв'язків Трампа з росією, захованих у декількох "мішках для спалювання" в секретній кімнаті всередині бюро 

- пише видання.

Повідомляється, що в "мішках для спалювання", які мають гриф таємно, та використовується для знищення документів, було виявлено тисячі документів.

Одним із документів, які співробітники ФБР знайшли в мішку для спалювання, був секретний додаток до остаточного звіту колишнього спеціального радника Джона Дарема, який містить основні відомості, які він переглянув. Розсекречення секретного додатка здійснюється в тісній співпраці між директором ЦРУ Джоном Раткліффом, Пателем, директором Національної розвідки Тулсі Габбардом, генеральним прокурором Пем Бонді та виконуючим обов'язки директора Національного агентства безпеки Вільямом Хартманом. Розсекречений додаток буде переданий голові Сенатського комітету з питань юстиції Чаку Грассі, який в кінцевому підсумку оприлюднить цей документ 

- додає видання.

Джерела видання розповіли про деякі змісти секретного додатка, зокрема про те, що розвідувальне співтовариство США мало надійні іноземні джерела, які вказували на те, що ФБР відіграватиме роль у поширенні версії про нібито змову Трампа з росією, ще до того, як бюро розпочало своє суперечливе розслідування "Crossfire Hurricane".

Зрештою, оприлюднення секретного додатка додасть більшої вірогідності твердженню, що всередині уряду США існував скоординований план, спрямований на те, щоб допомогти кампанії Клінтон розпалити суперечку, пов'язуючи Трампа з росією 

- зазначає видання.

Нагадаємо

В лютому Politico опублікувало список з 29 випадків, коли Дональд Трамп підтримував інтереси росії та путіна. Серед них - 90-хвилинна розмова з путіним, заперечення агресії рф та підтримка окупації українських територій.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Каш Патель
Тулсі Габбард
Пем Бонді
Джон Реткліфф (політик)
Гілларі Клінтон
Fox News
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки