Директор ФБР обнаружил секретные документы о связях Трампа и россии. СМИ раскрыли детали
Киев • УНН
Директор ФБР Каш Патель нашел тысячи секретных документов, касающихся расследования связей Трампа с россией, в «мешках для сжигания». Среди них – секретное приложение к отчету Джона Дарема, которое указывает на возможный скоординированный план разжигания спора.
Директор Федерального разведывательного Бюро США Кэш Патель случайно обнаружил секретные документы о связях президента Дональда Трампа с россией в "мешках для сжигания". Об этом пишет издание FOX News со ссылкой на источники, передает УНН.
Директор ФБР Кэш Патель обнаружил сокровищницу конфиденциальных документов, связанных с началом расследования относительно связей Трампа с россией, спрятанных в нескольких "мешках для сжигания" в секретной комнате внутри бюро
Сообщается, что в "мешках для сжигания", имеющих гриф секретно и используемых для уничтожения документов, были обнаружены тысячи документов.
Одним из документов, которые сотрудники ФБР нашли в мешке для сжигания, было секретное приложение к окончательному отчету бывшего специального советника Джона Дарема, содержащее основные сведения, которые он просмотрел. Рассекречивание секретного приложения осуществляется в тесном сотрудничестве между директором ЦРУ Джоном Ратклиффом, Пателем, директором Национальной разведки Тулси Габбардом, генеральным прокурором Пэм Бонди и исполняющим обязанности директора Национального агентства безопасности Уильямом Хартманом. Рассекреченное приложение будет передано председателю Сенатского комитета по вопросам юстиции Чаку Грасси, который в конечном итоге обнародует этот документ
Источники издания рассказали о некоторых содержаниях секретного приложения, в частности о том, что разведывательное сообщество США имело надежные иностранные источники, указывавшие на то, что ФБР будет играть роль в распространении версии о якобы сговоре Трампа с россией, еще до того, как бюро начало свое противоречивое расследование "Crossfire Hurricane".
В конечном итоге, обнародование секретного приложения придаст большей вероятности утверждению, что внутри правительства США существовал скоординированный план, направленный на то, чтобы помочь кампании Клинтон разжечь спор, связывая Трампа с россией
Напомним
В феврале Politico опубликовало список из 29 случаев, когда Дональд Трамп поддерживал интересы россии и путина. Среди них - 90-минутный разговор с путиным, отрицание агрессии рф и поддержка оккупации украинских территорий.