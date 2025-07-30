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Директор ФБР обнаружил секретные документы о связях Трампа и россии. СМИ раскрыли детали

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Директор ФБР Каш Патель нашел тысячи секретных документов, касающихся расследования связей Трампа с россией, в «мешках для сжигания». Среди них – секретное приложение к отчету Джона Дарема, которое указывает на возможный скоординированный план разжигания спора.

Директор ФБР обнаружил секретные документы о связях Трампа и россии. СМИ раскрыли детали

Директор Федерального разведывательного Бюро США Кэш Патель случайно обнаружил секретные документы о связях президента Дональда Трампа с россией в "мешках для сжигания". Об этом пишет издание FOX News со ссылкой на источники, передает УНН.

Директор ФБР Кэш Патель обнаружил сокровищницу конфиденциальных документов, связанных с началом расследования относительно связей Трампа с россией, спрятанных в нескольких "мешках для сжигания" в секретной комнате внутри бюро 

- пишет издание.

Сообщается, что в "мешках для сжигания", имеющих гриф секретно и используемых для уничтожения документов, были обнаружены тысячи документов.

Одним из документов, которые сотрудники ФБР нашли в мешке для сжигания, было секретное приложение к окончательному отчету бывшего специального советника Джона Дарема, содержащее основные сведения, которые он просмотрел. Рассекречивание секретного приложения осуществляется в тесном сотрудничестве между директором ЦРУ Джоном Ратклиффом, Пателем, директором Национальной разведки Тулси Габбардом, генеральным прокурором Пэм Бонди и исполняющим обязанности директора Национального агентства безопасности Уильямом Хартманом. Рассекреченное приложение будет передано председателю Сенатского комитета по вопросам юстиции Чаку Грасси, который в конечном итоге обнародует этот документ 

- добавляет издание.

Источники издания рассказали о некоторых содержаниях секретного приложения, в частности о том, что разведывательное сообщество США имело надежные иностранные источники, указывавшие на то, что ФБР будет играть роль в распространении версии о якобы сговоре Трампа с россией, еще до того, как бюро начало свое противоречивое расследование "Crossfire Hurricane".

В конечном итоге, обнародование секретного приложения придаст большей вероятности утверждению, что внутри правительства США существовал скоординированный план, направленный на то, чтобы помочь кампании Клинтон разжечь спор, связывая Трампа с россией 

- отмечает издание.

Напомним

В феврале Politico опубликовало список из 29 случаев, когда Дональд Трамп поддерживал интересы россии и путина. Среди них - 90-минутный разговор с путиным, отрицание агрессии рф и поддержка оккупации украинских территорий.

Антонина Туманова

Новости Мира
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Тулси Габбард
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Фокс Ньюс
Дональд Трамп
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