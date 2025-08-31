В США зростає напруга між директоркою Національної розвідки та керівництвом ЦРУ - ЗМІ

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 16724 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 42895 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 68741 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 84326 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 101661 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 250471 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 108924 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 84631 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 98705 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 316797 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
1.8м/с
42%
747мм
Популярнi новини
Команда ДСНС прихистили собаку Джессі, яка втратила господаря внаслідок російської атаки на Київ30 серпня, 23:20 • 9734 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 10706 перегляди
Іран ввів обмеження на в’їзд для росіян31 серпня, 00:31 • 6896 перегляди
Впродовж доби Сили безпілотних систем уразили 636 цілей рфPhoto31 серпня, 00:56 • 9018 перегляди
Херсонщина отримала мільйонні генератори від США для опалення та лікарень31 серпня, 02:01 • 4136 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International02:29 • 8594 перегляди
2 вересня очікуються магнітні бурі через викид плазми на Сонці04:55 • 4286 перегляди
Публікації
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 92363 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 221378 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 224440 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 316800 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 265899 перегляди
Актуальнi люди
Сі Цзіньпін
Нарендра Моді
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Китай
Запоріжжя
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 105441 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 238244 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 261701 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 258903 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 239098 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

В США зростає напруга між директоркою Національної розвідки та керівництвом ЦРУ - ЗМІ

Київ • УНН

 • 258 перегляди

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард розкрила ім'я агента ЦРУ під прикриттям, спричинивши занепокоєння та напругу з керівництвом ЦРУ. Це стало черговим епізодом у конфлікті між Габбард та директором ЦРУ Джоном Реткліффом.

В США зростає напруга між директоркою Національної розвідки та керівництвом ЦРУ - ЗМІ

 У Сполучених Штатах директор Національної розвідки Тулсі Габбард минулого тижня здивувала керівництво Центрального розвідувального управління, розкривши ім'я агента цієї спецслужби під прикриттям.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела в розвідці, пише УНН.

Деталі

ДеталіЦей крок викликав занепокоєння серед працівників агентства, повідомили джерела, і є новим прикладом наростаючої напруженості та суперечливих сигналів між Габбард та директором ЦРУ Джоном Реткліффом.

Раніше вони вже конфліктували через її рішення, зокрема на початку цього місяця, коли Габбард розсекретила злегка відредагований документ, пов'язаний з втручанням росії у вибори в США.

Двоє колишніх урядовців заявили, що, на їхню думку, ситуація така, що на Габбард тиснуть, щоб повернути довіру президента Дональда Трампа.

Габбард втратила прихильність очільника Білого дому та його помічників на початку цього року після того, як опублікувала відео та дала свідчення про ядерний потенціал Ірану.

Але напруженість між Габбард та Трампом, схоже, наразі вщухла. Коли минулого тижня Габбард оголосила про позбавлення допусків до секретної інформації, вона заявила, що деякі з 37 нинішніх та колишніх посадовців займалися "політизацією або перетворенням розвідки на зброю", і що вона діяла за наказом президента.

А у вівторок, головуючи на засіданні Кабінету міністрів перед телекамерами, Трамп похвалив Габбард.

Ти знайшла цікаві речі, Тулсі. Вона з кожним днем стає все більшою зіркою

- сказав Трамп.

Провідного аналітика ЦРУ щодо росії усунули за Трампа - Economist22.08.25, 08:39 • 3588 переглядiв

Один з колишніх урядовців сказав, що Габбард, схоже, намагалася показати президенту, що вона викриває демократів та політичних ворогів, зокрема деяких, які нібито перебувають у ЦРУ. Позбавлення допусків до секретної інформації відображає "битву між Габбард та Реткліффом", – сказав колишній чиновник.

У минулому між деякими директорами національної розвідки та директорами ЦРУ відбувалася боротьба завплив. Під час президентства Барака Обами Денніс Блер часто конфліктував з керівником ЦРУ Леоном Панеттою і зрештою пішов у відставку після 16 місяців роботи.

Але в цьому випадку, за словами колишніх чиновників, нинішня директорка Національної розвідки, схоже, шукає підтримки президента, подвоюючи звинувачення проти колишніх адміністрацій демократів і караючи членів сприйнятої як "глибинної держави" бюрократів, що виступають проти Трампа.

Окрім того, що цей епізод підкреслює розрив між Габбардом і Реткліффом, він також ілюструє наслідки ширшої та непередбачуваної чистки кар'єрних урядовців, яких вважають недостатньо лояльними.

Доповнення

Директор ФБР Каш Патель знайшов тисячі секретних документів, що стосуються розслідування зв'язків Трампа з росією, у "мішках для спалювання". Серед них – секретний додаток до звіту Джона Дарема, який вказує на можливий скоординований план розпалювання суперечки.

Павло Зінченко

Новини Світу
Джон Реткліфф (політик)
Центральне розвідувальне управління
Федеральне бюро розслідувань
Барак Обама
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран