В США зростає напруга між директоркою Національної розвідки та керівництвом ЦРУ - ЗМІ

У Сполучених Штатах директор Національної розвідки Тулсі Габбард минулого тижня здивувала керівництво Центрального розвідувального управління, розкривши ім'я агента цієї спецслужби під прикриттям.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела в розвідці, пише УНН.

Деталі

ДеталіЦей крок викликав занепокоєння серед працівників агентства, повідомили джерела, і є новим прикладом наростаючої напруженості та суперечливих сигналів між Габбард та директором ЦРУ Джоном Реткліффом.

Раніше вони вже конфліктували через її рішення, зокрема на початку цього місяця, коли Габбард розсекретила злегка відредагований документ, пов'язаний з втручанням росії у вибори в США.

Двоє колишніх урядовців заявили, що, на їхню думку, ситуація така, що на Габбард тиснуть, щоб повернути довіру президента Дональда Трампа.

Габбард втратила прихильність очільника Білого дому та його помічників на початку цього року після того, як опублікувала відео та дала свідчення про ядерний потенціал Ірану.

Але напруженість між Габбард та Трампом, схоже, наразі вщухла. Коли минулого тижня Габбард оголосила про позбавлення допусків до секретної інформації, вона заявила, що деякі з 37 нинішніх та колишніх посадовців займалися "політизацією або перетворенням розвідки на зброю", і що вона діяла за наказом президента.

А у вівторок, головуючи на засіданні Кабінету міністрів перед телекамерами, Трамп похвалив Габбард.

Ти знайшла цікаві речі, Тулсі. Вона з кожним днем стає все більшою зіркою - сказав Трамп.

Провідного аналітика ЦРУ щодо росії усунули за Трампа - Economist

Один з колишніх урядовців сказав, що Габбард, схоже, намагалася показати президенту, що вона викриває демократів та політичних ворогів, зокрема деяких, які нібито перебувають у ЦРУ. Позбавлення допусків до секретної інформації відображає "битву між Габбард та Реткліффом", – сказав колишній чиновник.

У минулому між деякими директорами національної розвідки та директорами ЦРУ відбувалася боротьба завплив. Під час президентства Барака Обами Денніс Блер часто конфліктував з керівником ЦРУ Леоном Панеттою і зрештою пішов у відставку після 16 місяців роботи.

Але в цьому випадку, за словами колишніх чиновників, нинішня директорка Національної розвідки, схоже, шукає підтримки президента, подвоюючи звинувачення проти колишніх адміністрацій демократів і караючи членів сприйнятої як "глибинної держави" бюрократів, що виступають проти Трампа.

Окрім того, що цей епізод підкреслює розрив між Габбардом і Реткліффом, він також ілюструє наслідки ширшої та непередбачуваної чистки кар'єрних урядовців, яких вважають недостатньо лояльними.

Доповнення

Директор ФБР Каш Патель знайшов тисячі секретних документів, що стосуються розслідування зв'язків Трампа з росією, у "мішках для спалювання". Серед них – секретний додаток до звіту Джона Дарема, який вказує на можливий скоординований план розпалювання суперечки.