Хакери отримали доступ до системи руху нафтового супертанкера біля узбережжя США

Фото: Bloomberg

Американські слідчі виявили докази того, що невідомі хакери отримали доступ до системи руху нафтового супертанкера VL Prosperity, коли він наближався до узбережжя Техасу. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, пише УНН.

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За даними видання, сторонні особи тимчасово отримали доступ до цифрової системи судна. Американські чиновники поки з'ясовують, як саме відбувся злам та хто за ним стоїть.

Також невідомо, як довго хакери мали доступ до системи та якими функціями танкера потенційно могли керувати.

На борту перебувала велика партія нафти

VL Prosperity був повністю завантажений нафтою та прямував до Галвестона. Наприкінці серпня співробітники Берегової охорони США та ФБР піднялися на борт після втрати зв'язку із судном та появи ознак компрометації його мережі.

У ФБР заявили, що повідомлень про збої в роботі танкера, втрату його стабільності, фізичну небезпеку для екіпажу або шкоду довкіллю не надходило.

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Інцидент викликав занепокоєння американських військових та розвідки через можливість дистанційного втручання в роботу одного з найбільших типів нафтових танкерів.

За даними Bloomberg, до вересня американські відомства відстежували кіберзагрози приблизно для 20 суден у різних частинах світу. VL Prosperity наразі залишається на якорі біля узбережжя Галвестона.

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