Хакеры получили доступ к системе управления движением нефтяного супертанкера у побережья США

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Американские следователи обнаружили доказательства того, что неизвестные хакеры получили доступ к системе управления движением нефтяного супертанкера VL Prosperity, когда он приближался к побережью Техаса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

По данным издания, посторонние лица временно получили доступ к цифровой системе судна. Американские чиновники пока выясняют, как именно произошел взлом и кто за ним стоит.

Также неизвестно, как долго хакеры имели доступ к системе и какими функциями танкера потенциально могли управлять.

На борту находилась крупная партия нефти

VL Prosperity был полностью загружен нефтью и направлялся в Галвестон. В конце августа сотрудники Береговой охраны США и ФБР поднялись на борт после потери связи с судном и появления признаков компрометации его сети.

В ФБР заявили, что сообщений о сбоях в работе танкера, потере его устойчивости, физической опасности для экипажа или ущербе окружающей среде не поступало.

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Инцидент вызвал обеспокоенность американских военных и разведки из-за возможности дистанционного вмешательства в работу одного из крупнейших типов нефтяных танкеров.

По данным Bloomberg, до сентября американские ведомства отслеживали киберугрозы примерно для 20 судов в разных частях мира. VL Prosperity в настоящее время остается на якоре у побережья Галвестона.

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