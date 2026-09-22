Хакери ShinyHunters заявили, що зламали систему ФБР і викрали дані співробітників - ЗМІ

$44.710.0351.370.17
ukenru
17:19 • 12697 перегляди
Українка Таня Муіньо стала режисеркою нової рекламної кампанії Apple для iPhone 18 ProVideo
14:58 • 19893 перегляди
ЄС продовжив санкції проти рф, але виключив зі списку олігархів Усманова й Фрідмана - ЗМІ
Ексклюзив
22 вересня, 13:02 • 22646 перегляди
Цей дощ надовго - синоптики дали прогноз на три доби і попередили про прохолодні ночі
22 вересня, 12:20 • 34447 перегляди
Як користуватися арештованим рахунком під час воєнного стану
22 вересня, 11:11 • 24639 перегляди
Україна залучила $841 млн від Світового банку на пенсійні виплати
Ексклюзив
22 вересня, 10:20 • 42515 перегляди
Від залежності до власного виробництва: навіщо Україні свої реактивні двигуни для ракет і дронів
22 вересня, 09:47 • 25309 перегляди
"Фактично унеможливлює відновлення" - росія балістикою атакувала об'єкт Нафтогазу
22 вересня, 09:10 • 20710 перегляди
До 11 годин затримки: які поїзди найбільше відстають від графіка
22 вересня, 08:27 • 16513 перегляди
Сили оборони уразили два російських НПЗ - Генштаб розкрив результат
22 вересня, 05:01 • 28433 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа у Нью-Йорку розпочнеться о 20:15 за Києвом: що обговорюватимуть
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1м/с
85%
747мм
Популярнi новини
Бюджетні мільйони для Odrex: клініка з 10 кримінальними провадженнями отримала 111 млн грн від НСЗУ у 2025 роціPhoto22 вересня, 10:08 • 37952 перегляди
Converse видалила рекламу після критики про асоціації з символікою Ку-клукс-клану22 вересня, 10:27 • 31183 перегляди
Сибіга зробив заяву щодо слів Мадяра, згадавши про "орбанізм" - Будапешт відповів порівнянням з сільським футболом22 вересня, 12:05 • 14749 перегляди
Печатка про перетин кордону: чи потрібна вона українцям і що робити, якщо її немає22 вересня, 13:06 • 22235 перегляди
Європа посилюватиме авіаційну спроможність для боротьби з лісовими пожежами - Урсула фон дер Ляєн13:46 • 16543 перегляди
Публікації
Європа посилюватиме авіаційну спроможність для боротьби з лісовими пожежами - Урсула фон дер Ляєн13:46 • 16633 перегляди
Печатка про перетин кордону: чи потрібна вона українцям і що робити, якщо її немає22 вересня, 13:06 • 22373 перегляди
Як користуватися арештованим рахунком під час воєнного стану22 вересня, 12:20 • 34449 перегляди
Від залежності до власного виробництва: навіщо Україні свої реактивні двигуни для ракет і дронів
Ексклюзив
22 вересня, 10:20 • 42519 перегляди
Бюджетні мільйони для Odrex: клініка з 10 кримінальними провадженнями отримала 111 млн грн від НСЗУ у 2025 роціPhoto22 вересня, 10:08 • 38077 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Гітанас Науседа
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Франція
Іран
Реклама
УНН Lite
Смерть сина Сінді Кроуфорд розслідують як підозру на передозуванняVideo14:01 • 10812 перегляди
Converse видалила рекламу після критики про асоціації з символікою Ку-клукс-клану22 вересня, 10:27 • 31361 перегляди
Нова книга брата принцеси Діани спровокувала словесну війну з королем ЧарльзомVideo22 вересня, 06:39 • 38594 перегляди
Після місяців суперечок злиття Paramount і Warner Bros. на $110 млрд нарешті зрушило з місця22 вересня, 01:07 • 28973 перегляди
Шарліз Терон розповіла, яку пораду дала б собі на початку кар'єри в Голлівуді та про особисту родинну трагедію22 вересня, 00:06 • 30009 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Facebook
Forbes
Опалення
Техніка

Хакери ShinyHunters заявили, що зламали систему ФБР і викрали дані співробітників - ЗМІ

Київ • УНН

 • 494 перегляди

ShinyHunters заявили, що зламали системи ФБР і викрали дані тисяч працівників. Reuters частково підтвердило дев’ять збігів, але джерело витоку не встановлено.

Хакери ShinyHunters заявили, що зламали систему ФБР і викрали дані співробітників - ЗМІ

Угруповання ShinyHunters, що займається цифровим вимаганням, заявило про злам систем Федерального бюро розслідувань (ФБР) і стверджує, що викрало дані тисяч співробітників відомства, передає УНН із посиланням на Reuters.

У вівторок Бюро не одразу відповіло на запити щодо коментарів.

У заяві, опублікованій на своєму сайті в даркнеті, а також під час онлайн-листування з агентством Reuters, ShinyHunters повідомили, що атакували ФБР у відповідь на оприлюднену відомством у травні 2026 року інформацію, в якій детально описувалися методи діяльності угруповання та містилася рекомендація потенційним жертвам не платити викуп. Група оприлюднила зображення, яке, за її твердженням, є скріншотом зламаного сайту вакансій ФБР, а також зразок нібито викрадених даних.

Reuters не змогло підтвердити справжність скріншота, однак у повідомленні, розміщеному у вівторок на сайті вакансій ФБР, зазначалося, що цей сайт, а також "Портал для кандидатів на посаду спеціального агента ФБР", наразі недоступні.

Хакери КНДР атакували ІТ-інженерів у 100 країнах і викрали криптовалюту на майже $11 млн18.09.26, 13:50 • 4411 переглядiв

Агентству Reuters вдалося частково підтвердити справжність частини нібито викрадених даних про співробітників ФБР, звіривши імена та поштові адреси з записами кредитних бюро та даними з попередніх витоків, що зберігаються в компанії District 4 Labs, яка займається моніторингом загроз у даркнеті.

Щонайменше у дев'яти випадках було виявлено збіги. Проте інформаційне агентство не змогло встановити джерело походження цих даних або підтвердити, чи були вони викрадені саме з внутрішніх систем ФБР, як стверджували хакери.

Антоніна Туманова

КриміналСвітТехнології
Кібератака
Техніка
Федеральне бюро розслідувань
Reuters