Хакери ShinyHunters заявили, що зламали систему ФБР і викрали дані співробітників - ЗМІ

Угруповання ShinyHunters, що займається цифровим вимаганням, заявило про злам систем Федерального бюро розслідувань (ФБР) і стверджує, що викрало дані тисяч співробітників відомства, передає УНН із посиланням на Reuters.

У вівторок Бюро не одразу відповіло на запити щодо коментарів.

У заяві, опублікованій на своєму сайті в даркнеті, а також під час онлайн-листування з агентством Reuters, ShinyHunters повідомили, що атакували ФБР у відповідь на оприлюднену відомством у травні 2026 року інформацію, в якій детально описувалися методи діяльності угруповання та містилася рекомендація потенційним жертвам не платити викуп. Група оприлюднила зображення, яке, за її твердженням, є скріншотом зламаного сайту вакансій ФБР, а також зразок нібито викрадених даних.

Reuters не змогло підтвердити справжність скріншота, однак у повідомленні, розміщеному у вівторок на сайті вакансій ФБР, зазначалося, що цей сайт, а також "Портал для кандидатів на посаду спеціального агента ФБР", наразі недоступні.

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Агентству Reuters вдалося частково підтвердити справжність частини нібито викрадених даних про співробітників ФБР, звіривши імена та поштові адреси з записами кредитних бюро та даними з попередніх витоків, що зберігаються в компанії District 4 Labs, яка займається моніторингом загроз у даркнеті.

Щонайменше у дев'яти випадках було виявлено збіги. Проте інформаційне агентство не змогло встановити джерело походження цих даних або підтвердити, чи були вони викрадені саме з внутрішніх систем ФБР, як стверджували хакери.