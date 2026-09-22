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Хакеры ShinyHunters заявили, что взломали систему ФБР и похитили данные сотрудников — СМИ

Киев • УНН

 • 980 просмотра

ShinyHunters заявили, что взломали системы ФБР и похитили данные тысяч сотрудников. Reuters частично подтвердило девять совпадений, но источник утечки не установлен.

Хакеры ShinyHunters заявили, что взломали систему ФБР и похитили данные сотрудников — СМИ

Группировка ShinyHunters, занимающаяся цифровым вымогательством, заявила о взломе систем Федерального бюро расследований (ФБР) и утверждает, что похитила данные тысяч сотрудников ведомства, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Во вторник Бюро не сразу ответило на запросы о комментариях.

В заявлении, опубликованном на своем сайте в даркнете, а также в ходе онлайн-переписки с агентством Reuters, ShinyHunters сообщили, что атаковали ФБР в ответ на опубликованную ведомством в мае 2026 года информацию, в которой подробно описывались методы деятельности группировки и содержалась рекомендация потенциальным жертвам не платить выкуп. Группа опубликовала изображение, которое, по ее утверждению, является скриншотом взломанного сайта вакансий ФБР, а также образец якобы похищенных данных.

Reuters не удалось подтвердить подлинность скриншота, однако в сообщении, размещенном во вторник на сайте вакансий ФБР, отмечалось, что этот сайт, а также «Портал для кандидатов на должность специального агента ФБР» в настоящее время недоступны.

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Агентству Reuters удалось частично подтвердить подлинность части якобы похищенных данных о сотрудниках ФБР, сопоставив имена и почтовые адреса с записями кредитных бюро и данными из предыдущих утечек, хранящимися в компании District 4 Labs, которая занимается мониторингом угроз в даркнете.

По меньшей мере в девяти случаях были обнаружены совпадения. Однако информационному агентству не удалось установить источник происхождения этих данных или подтвердить, были ли они похищены именно из внутренних систем ФБР, как утверждали хакеры.

Антонина Туманова

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Reuters