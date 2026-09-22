Хакеры ShinyHunters заявили, что взломали систему ФБР и похитили данные сотрудников — СМИ
Киев • УНН
ShinyHunters заявили, что взломали системы ФБР и похитили данные тысяч сотрудников. Reuters частично подтвердило девять совпадений, но источник утечки не установлен.
Группировка ShinyHunters, занимающаяся цифровым вымогательством, заявила о взломе систем Федерального бюро расследований (ФБР) и утверждает, что похитила данные тысяч сотрудников ведомства, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Во вторник Бюро не сразу ответило на запросы о комментариях.
В заявлении, опубликованном на своем сайте в даркнете, а также в ходе онлайн-переписки с агентством Reuters, ShinyHunters сообщили, что атаковали ФБР в ответ на опубликованную ведомством в мае 2026 года информацию, в которой подробно описывались методы деятельности группировки и содержалась рекомендация потенциальным жертвам не платить выкуп. Группа опубликовала изображение, которое, по ее утверждению, является скриншотом взломанного сайта вакансий ФБР, а также образец якобы похищенных данных.
Reuters не удалось подтвердить подлинность скриншота, однако в сообщении, размещенном во вторник на сайте вакансий ФБР, отмечалось, что этот сайт, а также «Портал для кандидатов на должность специального агента ФБР» в настоящее время недоступны.
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Агентству Reuters удалось частично подтвердить подлинность части якобы похищенных данных о сотрудниках ФБР, сопоставив имена и почтовые адреса с записями кредитных бюро и данными из предыдущих утечек, хранящимися в компании District 4 Labs, которая занимается мониторингом угроз в даркнете.
По меньшей мере в девяти случаях были обнаружены совпадения. Однако информационному агентству не удалось установить источник происхождения этих данных или подтвердить, были ли они похищены именно из внутренних систем ФБР, как утверждали хакеры.