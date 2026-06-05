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Генпрокурор Кравченко рассчитывает на помощь ФБР в расширении доказательной базы относительно агрессии рф

Киев • УНН

 • 1104 просмотра

Генпрокурор обсудил с ФБР противодействие киберпреступлениям и сбор доказательств агрессии рф. Приоритетами стали цифровая криминалистика и розыск преступников.

Генпрокурор Кравченко рассчитывает на помощь ФБР в расширении доказательной базы относительно агрессии рф

Офис Генпрокурора углубляет взаимодействие с ФБР, в том числе с киберотделом американского ведомства, в фокусе - противодействие международным киберпреступлениям, сбор доказательств агрессии россии против Украины, направление экстрадиций и розыска, сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях в пятницу, пишет УНН.

Детали

Кравченко сообщил, что сегодня в Офисе Генерального прокурора встретился с представителями киберотдела ФБР – заместителем помощника директора направления киберопераций Джейсоном Билноски и начальником Секции киберопераций по россии и Ирану Кириакосом Вассилакосом, а также атташе по правовым вопросам Джеймсом Волкертом и его заместителем Джастином Роуландом из Посольства США в Украине.

"Основная тема этого разговора – противодействие международным киберпреступлениям. Современные схемы давно не имеют границ. А значит, и противодействие им должно быть соответствующим. Обсудили несколько ключевых направлений", - отметил Генпрокурор.

Прежде всего американские коллеги, по его словам, передали благодарность от имени руководства ФБР и Министерства юстиции США за сотрудничество и партнерство. "Это подтверждает, что отношения между нашими институциями не формальные, а действенные", - указал Кравченко.

"Также было отмечено максимально быстрое выполнение Украиной американских запросов на международную правовую помощь. Будем держать уровень и в дальнейшем. За этими запросами стоят реальные дела: программы-вымогатели, атаки на инфраструктуру, хищение персональной информации граждан. И реальные результаты: зарегистрированы соответствующие производства, собраны доказательства, и как следствие – подозреваемые и осужденные", - сообщил Генпрокурор.

Отдельно Кравченко "подчеркнул важность для нас формирования доказательной базы относительно вооруженной агрессии россии против Украины". "Она уже достаточна. Но дальнейшее укрепление и расширение собранных доказательств остается нашим приоритетом. В этом контексте поддержка американских партнеров, в частности в сфере технического анализа цифровых данных, может существенно усилить наши возможности. США обладают уникальной экспертизой и техническими возможностями в области цифровой криминалистики", - отметил он.

"Эффективным остается и направление экстрадиций и розыска лиц, скрывающихся от правосудия. Американские коллеги подчеркнули, что наша совместная работа заключается в привлечении к ответственности всех преступников, независимо от того, где они находятся. Полностью разделяем этот подход. Уже имеем конкретные результаты и продолжаем их наращивать. Это справедливость, в которой нуждаются как украинские, так и американские граждане", - указал Кравченко.

Как подчеркнул Генпрокурор, "рассчитываем на сотрудничество и держим с американскими партнерами постоянную связь". "Дальше только повышение эффективности взаимодействия: совместные операции, обмен информацией, координация действий", - заметил он.

Торжественным моментом завершения этой встречи, по словам Генпрокурора, стало также награждение украинских прокуроров ведомственными наградами ФБР. "Для меня это особенно приятно. Это признание конкретной работы, которая ежедневно происходит между нашими командами", - указал он.

"Украино-американское сотрудничество в сфере правосудия не декларативное. Оно практическое, с ежедневными реальными результатами. Работаем дальше" - подытожил Кравченко.

Генпрокурор Кравченко совершил визит в США. В ходе ряда встреч обсудил сотрудничество с ФБР и борьбу с коррупцией03.06.26, 18:50 • 2508 просмотров

Евгений Царенко

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