Генпрокурор Кравченко совершил визит в США. В ходе ряда встреч обсудил сотрудничество с ФБР и борьбу с коррупцией

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко на прошлой неделе завершил рабочий визит в Соединенные Штаты Америки. Он провел ряд важных встреч в Вашингтоне и Нью-Йорке. В частности, с помощником Генерального прокурора США и заместителем директора ФБР. Речь шла о дальнейшем взаимодействии в сфере международно-правовой помощи, в частности в уголовных производствах, имеющих трансграничное измерение, передает УНН.

На прошлой неделе завершил рабочий визит в Соединенные Штаты Америки. В Вашингтоне и Нью-Йорке провел ряд важных встреч с представителями Государственного департамента США, Министерства юстиции США, включая Федеральное бюро расследований (ФБР), и Организации Объединенных Наций. В частности, встретился с заместителями помощника Государственного секретаря США Кристофером Смитом и Дэвидом Бедардом. Отдельно благодарен за содержательный разговор и внимание к вопросам, имеющим принципиальное значение для Украины, системы правосудия и органов прокуратуры. Особенно – за общее видение роли антикоррупционных органов в Украине - сообщил Кравченко.

По словам Генпрокурора, антикоррупционная инфраструктура является важной составляющей демократического государства. Ее независимая, профессиональная и эффективная работа напрямую влияет на доверие общества, поддержку международных партнеров и устойчивость государственных институтов.

Имеем одинаковое понимание, что каждый орган должен действовать в рамках закона, четко выполнять свою функцию и работать на результат. Важно, чтобы все институты системы правопорядка работали ответственно, в пределах своих полномочий и с фокусом на интересы государства и общества - добавил Кравченко.

Генпрокурор Украины поблагодарил американских партнеров за поддержку Украины в рамках Консультативной группы по вопросам тягчайших международных преступлений. Это важный инструмент, который помогает украинским прокурорам и следователям повышать качество документирования, сбора доказательств и подготовки материалов для национальных и международных механизмов правосудия.

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По его словам, во время встреч говорили о незаконном перемещении и депортации детей, принудительной смене их идентичности, преступлениях против детей на временно оккупированных территориях, а также о расследовании сексуального насилия в отношении детей. Отдельное внимание касалось развития украинской прокуратуры.

Несмотря на войну, мы продолжаем модернизировать систему органов прокуратуры: обновлять кадровые подходы, повышать профессиональные и этические стандарты, развивать специализацию, работать над качеством досудебного расследования и процессуального руководства. Реализация Стратегии развития прокуратуры на 2025–2028 годы является для нас не формальностью, а практическим инструментом усиления института. Благодарен США за поддержку в обучении украинских прокуроров и следователей, обмен опытом в работе с цифровыми доказательствами, международными преступлениями и сложными трансграничными расследованиями - добавил Кравченко.

Кроме того, Генпрокурор проинформировал партнеров о потребностях прокуроров, работающих непосредственно на местах российских обстрелов и документирующих последствия военных преступлений. Их работа часто проходит в условиях повышенного риска, поэтому вопросы безопасности, технического обеспечения и мобильности чрезвычайно важны.

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Кравченко также провел встречу с помощником Генерального прокурора США – руководителем Криминального Департамента Министерства юстиции США Эндрю Тайсоном Дувой и заместителем директора ФБР Кристофером Рая.

Мы обсудили дальнейшее взаимодействие в сфере международно-правовой помощи, в частности в уголовных производствах, имеющих трансграничное измерение. Значительная часть такого сотрудничества касается противодействия киберпреступности, расследования преступлений против граждан, учреждений и компаний, а также эффективного обмена информацией между компетентными органами наших государств. Значительное внимание уделили вопросам экстрадиции и другим правовым механизмам, позволяющим обеспечивать неотвратимость наказания лиц, причастных к тяжким преступлениям. Для нас важно, чтобы ни одна юрисдикция не становилась местом безнаказанности для тех, кто скрывается от правосудия - отметил он.

В Нью-Йорке Генпрокурор Украины встретился со Специальным представителем Генерального секретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Прамилой Паттен.

Отдельно поблагодарил за внимание международного сообщества к преступлениям сексуального насилия, связанного с войной рф против Украины, и за последовательную поддержку потерпевших. Для нас важно, чтобы эти преступления не оставались невидимыми ни в украинских уголовных производствах, ни в международных механизмах ответственности - добавил Кравченко.

Также во время рабочих встреч, по словам Генпрокурора, поднимали вопросы санкционной политики, попыток обхода ограничений, использования теневых логистических механизмов и поставок компонентов двойного назначения, которые могут использоваться в российском вооружении.

Это сложное направление, требующее постоянного обмена информацией, совместного анализа и координации между государствами-партнерами. Для Украины важно, чтобы любые схемы, помогающие государству-агрессору продолжать войну, получали надлежащую правовую оценку. Главный вывод этого визита – партнерство Украины и США в сфере правосудия является практическим, системным и ориентированным на конкретный результат. Этот визит подтвердил: Украина имеет надежных партнеров в вопросах правосудия, ответственности и защиты прав человека. Мы ценим поддержку Соединенных Штатов Америки и международных институтов. И в то же время четко понимаем свою ответственность профессионально делать свою часть работы, усиливать институты и обеспечивать результат в каждом направлении, где речь идет о справедливости - резюмировал Кравченко.

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