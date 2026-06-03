Генпрокурор Кравченко совершил визит в США. В ходе ряда встреч обсудил сотрудничество с ФБР и борьбу с коррупцией

$44.340.0451.660.06
ukenru
Эксклюзив
14:51 • 11217 просмотра
Действительно ли контрастный душ укрепляет здоровье и кому стоит быть осторожным
14:12 • 12828 просмотра
Fire Point испытала баллистическую ракету FP-7.Х, которая ляжет в основу противобаллистического перехватчика FREYJA – видеоVideo
Эксклюзив
13:49 • 12649 просмотра
Суд должен реагировать на злоупотребление процессуальными правами в деле о смерти Аднана Кивана — эксперты
Эксклюзив
3 июня, 07:12 • 44196 просмотра
После коррупционного скандала в БЭБ депутаты призывают проверить законность открытых дел
3 июня, 06:48 • 35362 просмотра
Нефтяной терминал в Петербурге, база Кронштадт и не только - Зеленский подтвердил результаты "дальнобойных санкций"Video
2 июня, 18:57 • 48156 просмотра
США хотят как можно скорее вернуть санкции против российской нефти — Рубио
2 июня, 15:57 • 126032 просмотра
В Киеве хотят запретить палатки и матрасы в метро во время воздушных тревогPhoto
Эксклюзив
2 июня, 13:27 • 69674 просмотра
Черные облака дыма после российских атак: чем они угрожают людям и кто больше всего в зоне риска
2 июня, 12:14 • 65644 просмотра
Украина на пути к началу официальных переговоров о членстве в ЕС уже в июне, Венгрия сигнализирует о готовности - Politico
Эксклюзив
2 июня, 12:02 • 61085 просмотра
Безосновательные ультиматумы - почему на фоне больших проблем кремль снова требует выхода ВСУ с "новых территорий рф"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2м/с
87%
749мм
Популярные новости
Сибига ответил на претензии Польши из-за названия подразделения ССО "имени Героев УПА"3 июня, 07:35 • 12517 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтетерминала в Петербурге, кораблей в Кронштадте и завода "Прогресс"3 июня, 08:15 • 13568 просмотра
В Кронштадте поражен российский корвет "Бойкий" - "Мадяр" показал видеоVideo10:29 • 13117 просмотра
Топ-7 мест в Каменце-Подольском, которые стоит посетить на выходныхPhoto12:01 • 21812 просмотра
США официально объявили о сокращении участия в силах НАТО, Европе предлагают взять на себя больше ответственности13:19 • 10629 просмотра
публикации
Какие ограничения скорости действуют в населенных пунктах и за их пределами в УкраинеPhoto15:56 • 3184 просмотра
Действительно ли контрастный душ укрепляет здоровье и кому стоит быть осторожным
Эксклюзив
14:51 • 11219 просмотра
Топ-7 мест в Каменце-Подольском, которые стоит посетить на выходныхPhoto12:01 • 21870 просмотра
После коррупционного скандала в БЭБ депутаты призывают проверить законность открытых дел
Эксклюзив
3 июня, 07:12 • 44200 просмотра
В Киеве хотят запретить палатки и матрасы в метро во время воздушных тревогPhoto2 июня, 15:57 • 126032 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Марк Рютте
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Государственная граница Украины
Днепр (город)
Реклама
УНН Lite
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи14:52 • 4122 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 65514 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 72962 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 107094 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 100546 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Золото
9К720 Искандер

Генпрокурор Кравченко совершил визит в США. В ходе ряда встреч обсудил сотрудничество с ФБР и борьбу с коррупцией

Киев • УНН

 • 706 просмотра

Генпрокурор Кравченко обсудил в США сотрудничество с ФБР и расследование военных преступлений. Также речь шла о борьбе с коррупцией и усилении санкций.

Генпрокурор Кравченко совершил визит в США. В ходе ряда встреч обсудил сотрудничество с ФБР и борьбу с коррупцией

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко на прошлой неделе завершил рабочий визит в Соединенные Штаты Америки. Он провел ряд важных встреч в Вашингтоне и Нью-Йорке. В частности, с помощником Генерального прокурора США и заместителем директора ФБР. Речь шла о дальнейшем взаимодействии в сфере международно-правовой помощи, в частности в уголовных производствах, имеющих трансграничное измерение, передает УНН.

На прошлой неделе завершил рабочий визит в Соединенные Штаты Америки. В Вашингтоне и Нью-Йорке провел ряд важных встреч с представителями Государственного департамента США, Министерства юстиции США, включая Федеральное бюро расследований (ФБР), и Организации Объединенных Наций. В частности, встретился с заместителями помощника Государственного секретаря США Кристофером Смитом и Дэвидом Бедардом. Отдельно благодарен за содержательный разговор и внимание к вопросам, имеющим принципиальное значение для Украины, системы правосудия и органов прокуратуры. Особенно – за общее видение роли антикоррупционных органов в Украине 

- сообщил Кравченко.

По словам Генпрокурора, антикоррупционная инфраструктура является важной составляющей демократического государства. Ее независимая, профессиональная и эффективная работа напрямую влияет на доверие общества, поддержку международных партнеров и устойчивость государственных институтов.

Имеем одинаковое понимание, что каждый орган должен действовать в рамках закона, четко выполнять свою функцию и работать на результат. Важно, чтобы все институты системы правопорядка работали ответственно, в пределах своих полномочий и с фокусом на интересы государства и общества 

- добавил Кравченко.

Генпрокурор Украины поблагодарил американских партнеров за поддержку Украины в рамках Консультативной группы по вопросам тягчайших международных преступлений. Это важный инструмент, который помогает украинским прокурорам и следователям повышать качество документирования, сбора доказательств и подготовки материалов для национальных и международных механизмов правосудия.

Генпрокурор Кравченко раскрыл результаты сотрудничества с США: 5 экстрадиций и 46 выполненных запросов19.12.25, 16:54 • 3234 просмотра

По его словам, во время встреч говорили о незаконном перемещении и депортации детей, принудительной смене их идентичности, преступлениях против детей на временно оккупированных территориях, а также о расследовании сексуального насилия в отношении детей. Отдельное внимание касалось развития украинской прокуратуры.

Несмотря на войну, мы продолжаем модернизировать систему органов прокуратуры: обновлять кадровые подходы, повышать профессиональные и этические стандарты, развивать специализацию, работать над качеством досудебного расследования и процессуального руководства. Реализация Стратегии развития прокуратуры на 2025–2028 годы является для нас не формальностью, а практическим инструментом усиления института. Благодарен США за поддержку в обучении украинских прокуроров и следователей, обмен опытом в работе с цифровыми доказательствами, международными преступлениями и сложными трансграничными расследованиями 

- добавил Кравченко.

Кроме того, Генпрокурор проинформировал партнеров о потребностях прокуроров, работающих непосредственно на местах российских обстрелов и документирующих последствия военных преступлений. Их работа часто проходит в условиях повышенного риска, поэтому вопросы безопасности, технического обеспечения и мобильности чрезвычайно важны.

Добавим

Кравченко также провел встречу с помощником Генерального прокурора США – руководителем Криминального Департамента Министерства юстиции США Эндрю Тайсоном Дувой и заместителем директора ФБР Кристофером Рая.

Мы обсудили дальнейшее взаимодействие в сфере международно-правовой помощи, в частности в уголовных производствах, имеющих трансграничное измерение. Значительная часть такого сотрудничества касается противодействия киберпреступности, расследования преступлений против граждан, учреждений и компаний, а также эффективного обмена информацией между компетентными органами наших государств. Значительное внимание уделили вопросам экстрадиции и другим правовым механизмам, позволяющим обеспечивать неотвратимость наказания лиц, причастных к тяжким преступлениям. Для нас важно, чтобы ни одна юрисдикция не становилась местом безнаказанности для тех, кто скрывается от правосудия 

- отметил он.

В Нью-Йорке Генпрокурор Украины встретился со Специальным представителем Генерального секретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Прамилой Паттен.

Отдельно поблагодарил за внимание международного сообщества к преступлениям сексуального насилия, связанного с войной рф против Украины, и за последовательную поддержку потерпевших. Для нас важно, чтобы эти преступления не оставались невидимыми ни в украинских уголовных производствах, ни в международных механизмах ответственности 

- добавил Кравченко.

Также во время рабочих встреч, по словам Генпрокурора, поднимали вопросы санкционной политики, попыток обхода ограничений, использования теневых логистических механизмов и поставок компонентов двойного назначения, которые могут использоваться в российском вооружении.

Это сложное направление, требующее постоянного обмена информацией, совместного анализа и координации между государствами-партнерами. Для Украины важно, чтобы любые схемы, помогающие государству-агрессору продолжать войну, получали надлежащую правовую оценку. Главный вывод этого визита – партнерство Украины и США в сфере правосудия является практическим, системным и ориентированным на конкретный результат. Этот визит подтвердил: Украина имеет надежных партнеров в вопросах правосудия, ответственности и защиты прав человека. Мы ценим поддержку Соединенных Штатов Америки и международных институтов. И в то же время четко понимаем свою ответственность профессионально делать свою часть работы, усиливать институты и обеспечивать результат в каждом направлении, где речь идет о справедливости 

- резюмировал Кравченко.

Генпрокурор Украины Кравченко встретился с делегацией США: обсудили киберпреступность и трансграничные преступления27.01.26, 11:01 • 4657 просмотров

Антонина Туманова

Политика
Кибератака
Санкции
Война в Украине
Руслан Кравченко
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Федеральное бюро расследований
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Организация Объединенных Наций
Вашингтон
Нью-Йорк
Соединённые Штаты
Украина