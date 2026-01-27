$43.130.01
Генпрокурор Украины Кравченко встретился с делегацией США: обсудили киберпреступность и трансграничные преступления

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Генпрокурор Руслан Кравченко встретился с представителями Посольства США, Минюста США и ФБР. Обсуждали борьбу с киберпреступностью и трансграничными преступлениями, а также уголовное производство, касающееся потерпевших из США.

Генпрокурор Украины Кравченко встретился с делегацией США: обсудили киберпреступность и трансграничные преступления
Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко провел рабочую встречу с делегацией Посольства США в Украине, Министерства юстиции США и ФБР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Как отметил Кравченко, с американской стороны во встрече приняли участие атташе по правовым вопросам ФБР Джейми Уолкерт, советник по правовым вопросам Министерства юстиции США в Украине Питер Халперн, а также представители ФБР и Министерства юстиции США.

Говорили о сотрудничестве в сфере борьбы с киберпреступностью, преступлений, которые имеют трансграничный характер, сложную техническую природу и представляют серьезную угрозу финансовым системам государств

- говорится в сообщении.

Отдельное внимание было уделено уголовному производству, которое расследуется в Украине и касается возможных потерпевших из Соединенных Штатов. В декабре 2025 года по этому делу было сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога 400 млн гривен.

В ходе досудебного расследования проведены обыски, изъяты наличные, техника, носители информации с доступом к криптокошелькам, а также арестованы квартиры, земельные участки и транспортные средства. Представители ФБР и Министерства юстиции США поблагодарили украинскую сторону за профессиональную работу и передали официальные письма от руководства своих ведомств

- заявил Кравченко.

Как отметил Генеральный прокурор, это свидетельствует не о формальности, а о доверии к украинской прокуратуре и подтверждении того, что в ведомстве способны эффективно работать в сложных международных делах.

Напомним

Офис Генерального прокурора совместно с партнерами США и Германии разоблачили транснациональную хакерскую группировку, заблокировавшую системы по меньшей мере 11 американских корпораций.

Евгений Устименко

