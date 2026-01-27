Генпрокурор України Кравченко зустрівся з делегацією США: обговорили кіберзлочинність та транскордонні злочини
Генпрокурор Руслан Кравченко зустрівся з представниками Посольства США, Мін'юсту США та ФБР. Обговорювали боротьбу з кіберзлочинністю та транскордонними злочинами, а також кримінальне провадження, що стосується потерпілих зі США.
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко провів робочу зустріч з делегацією Посольства США в Україні, Міністерства юстиції США та ФБР. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Як зазначив Кравченко, з американського боку у зустрічі взяли участь аташе з правових питань ФБР Джеймі Волкерт, радник з правових питань Міністерства юстиції США в Україні Пітер Халперн, а також представники ФБР і Міністерства юстиції США.
Говорили про співпрацю у сфері боротьби з кіберзлочинністю, злочинів, які мають транскордонний характер, складну технічну природу і становлять серйозну загрозу фінансовим системам держав
Окрему увагу було приділено кримінальному провадженню, яке розслідується в Україні та стосується можливих потерпілих зі Сполучених Штатів. В грудні 2025 року у цій справі було повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави 400 млн гривень.
Під час досудового розслідування проведено обшуки, вилучено готівку, техніку, носії інформації з доступом до криптогаманців, а також арештовано квартири, земельні ділянки та транспортні засоби. Представники ФБР і Міністерства юстиції США подякували українській стороні за професійну роботу та передали офіційні листи від керівництва своїх відомств
Як зазначив Генеральний прокурор, це свідчить не про формальність, а про довіру до української прокуратури і підтвердження того, що у відомстві здатні ефективно працювати у складних міжнародних справах.
Офіс Генерального прокурора разом із партнерами США та Німеччини викрили транснаціональне хакерське угрупування, що заблокувало системи щонайменше 11 американських корпорацій.