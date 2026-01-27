$43.130.01
08:29 • 1294 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
07:30 • 4842 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 23261 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 65245 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 40515 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 45379 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 38487 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 60831 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 29817 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 66315 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Генпрокурор України Кравченко зустрівся з делегацією США: обговорили кіберзлочинність та транскордонні злочини

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Генпрокурор Руслан Кравченко зустрівся з представниками Посольства США, Мін'юсту США та ФБР. Обговорювали боротьбу з кіберзлочинністю та транскордонними злочинами, а також кримінальне провадження, що стосується потерпілих зі США.

Генпрокурор України Кравченко зустрівся з делегацією США: обговорили кіберзлочинність та транскордонні злочини
Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко провів робочу зустріч з делегацією Посольства США в Україні, Міністерства юстиції США та ФБР. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Як зазначив Кравченко, з американського боку у зустрічі взяли участь аташе з правових питань ФБР Джеймі Волкерт, радник з правових питань Міністерства юстиції США в Україні Пітер Халперн, а також представники ФБР і Міністерства юстиції США.

Говорили про співпрацю у сфері боротьби з кіберзлочинністю, злочинів, які мають транскордонний характер, складну технічну природу і становлять серйозну загрозу фінансовим системам держав

- йдеться в повідомленні.

Окрему увагу було приділено кримінальному провадженню, яке розслідується в Україні та стосується можливих потерпілих зі Сполучених Штатів. В грудні 2025 року у цій справі було повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави 400 млн гривень.

Під час досудового розслідування проведено обшуки, вилучено готівку, техніку, носії інформації з доступом до криптогаманців, а також арештовано квартири, земельні ділянки та транспортні засоби. Представники ФБР і Міністерства юстиції США подякували українській стороні за професійну роботу та передали офіційні листи від керівництва своїх відомств

- заявив Кравченко.

Як зазначив Генеральний прокурор, це свідчить не про формальність, а про довіру до української прокуратури і підтвердження того, що у відомстві здатні ефективно працювати у складних міжнародних справах.

Нагадаємо

Офіс Генерального прокурора разом із партнерами США та Німеччини викрили транснаціональне хакерське угрупування, що заблокувало системи щонайменше 11 американських корпорацій.

Євген Устименко

