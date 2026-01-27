Генпрокурор України Кравченко зустрівся з делегацією США: обговорили кіберзлочинність та транскордонні злочини

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко провів робочу зустріч з делегацією Посольства США в Україні, Міністерства юстиції США та ФБР. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Як зазначив Кравченко, з американського боку у зустрічі взяли участь аташе з правових питань ФБР Джеймі Волкерт, радник з правових питань Міністерства юстиції США в Україні Пітер Халперн, а також представники ФБР і Міністерства юстиції США.

Говорили про співпрацю у сфері боротьби з кіберзлочинністю, злочинів, які мають транскордонний характер, складну технічну природу і становлять серйозну загрозу фінансовим системам держав

Окрему увагу було приділено кримінальному провадженню, яке розслідується в Україні та стосується можливих потерпілих зі Сполучених Штатів. В грудні 2025 року у цій справі було повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави 400 млн гривень.

Під час досудового розслідування проведено обшуки, вилучено готівку, техніку, носії інформації з доступом до криптогаманців, а також арештовано квартири, земельні ділянки та транспортні засоби. Представники ФБР і Міністерства юстиції США подякували українській стороні за професійну роботу та передали офіційні листи від керівництва своїх відомств