Міжнародна операція: Генпрокурор Кравченко заявив про викриття учасників транснаціонального хакерського угрупування

$43.180.08
50.320.20
ukenru
14:15 • 960 перегляди
Що буде з цінами на продуктовий кошик - відповідь експерта
Ексклюзив
13:18 • 5760 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 36423 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 48606 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 28536 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 29608 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 48422 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 39940 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 40740 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 35055 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Києві через атаку рф уламки дрона влучили в 15-поверхівку: показали наслідкиPhoto15 січня, 06:59 • 26614 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 16121 перегляди
Київ та область досі без графіків, через нові атаки рф знеструмлення на Житомирщині та Харківщині - Міненерго15 січня, 08:33 • 24525 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН10:29 • 31681 перегляди
Рада відхилила правку про скасування відстрочки студентам 25+11:42 • 13621 перегляди
Публікації
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН10:29 • 31973 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 36423 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 48605 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 53768 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 66471 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Денис Шмигаль
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Сумська область
Харків
Реклама
УНН Lite
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 16240 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 41104 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 75038 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 66193 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 70283 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
МіГ-29
Фільм

Міжнародна операція: Генпрокурор Кравченко заявив про викриття учасників транснаціонального хакерського угрупування

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Україна, США та Німеччина викрили транснаціональне хакерське угруповання, що заблокувало системи 11 американських корпорацій, вимагаючи викуп. Завдана шкода становить 1,5 млн доларів, проведено обшуки у двох громадян України.

Міжнародна операція: Генпрокурор Кравченко заявив про викриття учасників транснаціонального хакерського угрупування

Офіс Генерального прокурора разом із партнерами США та Німеччини викрили транснаціональне хакерське угрупування, що заблокувало системи щонайменше 11 американських корпорацій. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко і додав, що прокурори разом із комісарами кримінальної поліції ФРН проведели обшуки у двох громадян України, передає УНН.

Зловмисники заблокували системи щонайменше 11 американських корпорацій. За повернення доступу вимагали викуп у криптовалюті. Встановлена наразі завдана шкода склала близько 1,5 млн доларів. У складі групи - понад 20 осіб, семеро з них перебувають на території України. У кожного була своя роль: від зламу паролів та написання коду до переговорів із жертвами та виведення грошей у готівку 

- повідомив Кравченко.

України та США посилюють співпрацю у боротьбі з кіберзлочинністю та протидії постачанню комплектуючих до рф - Кравченко23.09.25, 15:22 • 2644 перегляди

За словами Генпрокурора, один із фігурантів також причетний до іншого злочину - розповсюдження шкідливого програмного забезпечення BlackBasta, який розслідують у Німеччині.

Сьогодні разом із комісарами кримінальної поліції ФРН, ми проведели обшуки у двох громадян України. Під час слідчих дій вилучено: комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та грошові кошти. Триває аналіз вилучених матеріалів. Після його завершення буде ухвалено рішення щодо повідомлення про підозру 

- додав Кравченко.

За словами Генпрокурора, кіберзлочини не мають кордонів - і відповідь на них так само буде трансконтинентальною, системною і невідворотною. 

Працюємо далі 

- резюмував він.

Генпрокурор Кравченко розкрив результати співпраці з США: 5 екстрадицій та 46 виконаних запитів19.12.25, 16:54 • 3077 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Техніка
Обшук
Руслан Кравченко
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна