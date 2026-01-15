Міжнародна операція: Генпрокурор Кравченко заявив про викриття учасників транснаціонального хакерського угрупування
Київ • УНН
Україна, США та Німеччина викрили транснаціональне хакерське угруповання, що заблокувало системи 11 американських корпорацій, вимагаючи викуп. Завдана шкода становить 1,5 млн доларів, проведено обшуки у двох громадян України.
Офіс Генерального прокурора разом із партнерами США та Німеччини викрили транснаціональне хакерське угрупування, що заблокувало системи щонайменше 11 американських корпорацій. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко і додав, що прокурори разом із комісарами кримінальної поліції ФРН проведели обшуки у двох громадян України, передає УНН.
Зловмисники заблокували системи щонайменше 11 американських корпорацій. За повернення доступу вимагали викуп у криптовалюті. Встановлена наразі завдана шкода склала близько 1,5 млн доларів. У складі групи - понад 20 осіб, семеро з них перебувають на території України. У кожного була своя роль: від зламу паролів та написання коду до переговорів із жертвами та виведення грошей у готівку
України та США посилюють співпрацю у боротьбі з кіберзлочинністю та протидії постачанню комплектуючих до рф - Кравченко23.09.25, 15:22 • 2644 перегляди
За словами Генпрокурора, один із фігурантів також причетний до іншого злочину - розповсюдження шкідливого програмного забезпечення BlackBasta, який розслідують у Німеччині.
Сьогодні разом із комісарами кримінальної поліції ФРН, ми проведели обшуки у двох громадян України. Під час слідчих дій вилучено: комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та грошові кошти. Триває аналіз вилучених матеріалів. Після його завершення буде ухвалено рішення щодо повідомлення про підозру
За словами Генпрокурора, кіберзлочини не мають кордонів - і відповідь на них так само буде трансконтинентальною, системною і невідворотною.
Працюємо далі
Генпрокурор Кравченко розкрив результати співпраці з США: 5 екстрадицій та 46 виконаних запитів19.12.25, 16:54 • 3077 переглядiв