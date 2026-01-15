Международная операция: Генпрокурор Кравченко заявил о разоблачении участников транснациональной хакерской группировки

Офис Генерального прокурора совместно с партнерами США и Германии разоблачили транснациональную хакерскую группировку, заблокировавшую системы по меньшей мере 11 американских корпораций. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко и добавил, что прокуроры совместно с комиссарами уголовной полиции ФРГ провели обыски у двух граждан Украины, передает УНН.

Злоумышленники заблокировали системы по меньшей мере 11 американских корпораций. За возвращение доступа требовали выкуп в криптовалюте. Установленный на данный момент ущерб составил около 1,5 млн долларов. В составе группы - более 20 человек, семеро из них находятся на территории Украины. У каждого была своя роль: от взлома паролей и написания кода до переговоров с жертвами и вывода денег в наличные - сообщил Кравченко.

Украина и США усиливают сотрудничество в борьбе с киберпреступностью и противодействии поставкам комплектующих в РФ - Кравченко

По словам Генпрокурора, один из фигурантов также причастен к другому преступлению - распространению вредоносного программного обеспечения BlackBasta, которое расследуется в Германии.

Сегодня совместно с комиссарами уголовной полиции ФРГ мы провели обыски у двух граждан Украины. В ходе следственных действий изъяты: компьютерная техника, мобильные телефоны, черновые записи и денежные средства. Продолжается анализ изъятых материалов. После его завершения будет принято решение о сообщении о подозрении - добавил Кравченко.

По словам Генпрокурора, киберпреступления не имеют границ - и ответ на них так же будет трансконтинентальным, системным и неотвратимым.

Работаем дальше - резюмировал он.

Генпрокурор Кравченко раскрыл результаты сотрудничества с США: 5 экстрадиций и 46 выполненных запросов