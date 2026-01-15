$43.180.08
14:15
Что будет с ценами на продуктовую корзину – ответ эксперта
Эксклюзив
13:18
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзивы
Международная операция: Генпрокурор Кравченко заявил о разоблачении участников транснациональной хакерской группировки

Киев • УНН

 • 350 просмотра

Украина, США и Германия разоблачили транснациональную хакерскую группировку, заблокировавшую системы 11 американских корпораций, требуя выкуп. Причиненный ущерб составляет 1,5 млн долларов, проведены обыски у двух граждан Украины.

Международная операция: Генпрокурор Кравченко заявил о разоблачении участников транснациональной хакерской группировки

Офис Генерального прокурора совместно с партнерами США и Германии разоблачили транснациональную хакерскую группировку, заблокировавшую системы по меньшей мере 11 американских корпораций. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко и добавил, что прокуроры совместно с комиссарами уголовной полиции ФРГ провели обыски у двух граждан Украины, передает УНН.

Злоумышленники заблокировали системы по меньшей мере 11 американских корпораций. За возвращение доступа требовали выкуп в криптовалюте. Установленный на данный момент ущерб составил около 1,5 млн долларов. В составе группы - более 20 человек, семеро из них находятся на территории Украины. У каждого была своя роль: от взлома паролей и написания кода до переговоров с жертвами и вывода денег в наличные

- сообщил Кравченко.

Украина и США усиливают сотрудничество в борьбе с киберпреступностью и противодействии поставкам комплектующих в РФ - Кравченко23.09.25, 15:22 • 2644 просмотра

По словам Генпрокурора, один из фигурантов также причастен к другому преступлению - распространению вредоносного программного обеспечения BlackBasta, которое расследуется в Германии.

Сегодня совместно с комиссарами уголовной полиции ФРГ мы провели обыски у двух граждан Украины. В ходе следственных действий изъяты: компьютерная техника, мобильные телефоны, черновые записи и денежные средства. Продолжается анализ изъятых материалов. После его завершения будет принято решение о сообщении о подозрении

- добавил Кравченко.

По словам Генпрокурора, киберпреступления не имеют границ - и ответ на них так же будет трансконтинентальным, системным и неотвратимым.

Работаем дальше

- резюмировал он.

Генпрокурор Кравченко раскрыл результаты сотрудничества с США: 5 экстрадиций и 46 выполненных запросов19.12.25, 16:54 • 3077 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Техника
Обыск
Руслан Кравченко
Германия
Соединённые Штаты
Украина