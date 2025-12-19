$42.340.00
Эксклюзив
14:21
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
12:39
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
11:39
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
11:08
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
10:10
"Прямая линия" путина 2025 года: диктатор выдал новые лживые заявления и отказался от прекращения войныVideo
Эксклюзив
19 декабря, 09:00
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 06:45
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
публикации
Эксклюзивы
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
14:21
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
11:39
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4
11:05
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30
Генпрокурор Кравченко раскрыл результаты сотрудничества с США: 5 экстрадиций и 46 выполненных запросов

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Генеральный прокурор Руслан Кравченко встретился с Временной поверенной в делах США Джули Дэвис и атташе ФБР Джейми Уолкертом, обсудив результаты международного сотрудничества. Украина удовлетворила все 5 запросов США о выдаче лиц и выполнила 46 американских запросов о правовой помощи.

Генпрокурор Кравченко раскрыл результаты сотрудничества с США: 5 экстрадиций и 46 выполненных запросов

Генеральный прокурор Руслан Кравченко провел встречу с Временной поверенной в делах США, госпожой Послом Джули Дэвис и атташе по правовым вопросам от ФБР Посольства США Джейми Уолкертом, а также раскрыл результаты международной сотрудничества и экстрадиции, передает УНН.

Важная встреча с Временной поверенной в делах США, госпожой Послом Джули Дэвис и атташе по правовым вопросам от ФБР Посольства США Джейми Уолкертом. Наши предыдущие встречи состоялись в августе и сентябре. И я могу уверенно сказать: партнерство с Посольством США, Департаментом юстиции и ФБР сегодня дает конкретные результаты 

- сообщил Кравченко.

"Вместе сможем восстановить справедливость": Кравченко обсудил с послами G7 и представительством ЕС в Украине создание Спецтрибунала и возвращение депортированных детей05.09.25, 15:51 • 4935 просмотров

По его словам, взаимодействие в вопросах международного сотрудничества и экстрадиции стало значительно быстрее:

– за последний период мы удовлетворили все 5 запросов США о выдаче лиц. Сейчас работаем над шестой экстрадицией;

– Украина выполнила 46 американских запросов о правовой помощи, еще 12  в работе;

– компетентные органы США уже обработали 73 украинских запроса, еще 90 находятся на рассмотрении.

Для усиления взаимодействия: Генпрокурор Кравченко предложил послу Дании провести совместную встречу с представителями датского бизнеса в Украине24.11.25, 14:30 • 2496 просмотров

Генпрокурор подчеркнул, что "это стало возможным благодаря тому, что мы внедрили механизм предварительных консультаций".

Отдельное внимание уделили сотрудничеству для усиления совместного контроля за незаконным перемещением товаров двойного назначения. Также сосредоточились на расследованиях, где пострадавшими являются граждане США, компании или интересы США как государства в целом. В частности в контексте агрессии РФ. Приятно слышать, что установление справедливого мира для Украины - это наша общая цель, к которой мы идем плечом к плечу 

- подчеркнул Кравченко.

Кроме того, по словам Генпрокурора, "встреча с нашими американскими друзьями прошла конструктивно и завершилась конкретными предложениями и определением дальнейших совместных шагов".

Генпрокурор Кравченко обсудил со швейцарским послом усиление сотрудничества в вопросах экстрадиции26.09.25, 15:21 • 5434 просмотра

Антонина Туманова

Политика
российская пропаганда
Война в Украине
Руслан Кравченко
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Украина