Генпрокурор Кравченко раскрыл результаты сотрудничества с США: 5 экстрадиций и 46 выполненных запросов

Генеральный прокурор Руслан Кравченко провел встречу с Временной поверенной в делах США, госпожой Послом Джули Дэвис и атташе по правовым вопросам от ФБР Посольства США Джейми Уолкертом, а также раскрыл результаты международной сотрудничества и экстрадиции, передает УНН.

Важная встреча с Временной поверенной в делах США, госпожой Послом Джули Дэвис и атташе по правовым вопросам от ФБР Посольства США Джейми Уолкертом. Наши предыдущие встречи состоялись в августе и сентябре. И я могу уверенно сказать: партнерство с Посольством США, Департаментом юстиции и ФБР сегодня дает конкретные результаты

По его словам, взаимодействие в вопросах международного сотрудничества и экстрадиции стало значительно быстрее:

– за последний период мы удовлетворили все 5 запросов США о выдаче лиц. Сейчас работаем над шестой экстрадицией;

– Украина выполнила 46 американских запросов о правовой помощи, еще 12 в работе;

– компетентные органы США уже обработали 73 украинских запроса, еще 90 находятся на рассмотрении.

Генпрокурор подчеркнул, что "это стало возможным благодаря тому, что мы внедрили механизм предварительных консультаций".

Отдельное внимание уделили сотрудничеству для усиления совместного контроля за незаконным перемещением товаров двойного назначения. Также сосредоточились на расследованиях, где пострадавшими являются граждане США, компании или интересы США как государства в целом. В частности в контексте агрессии РФ. Приятно слышать, что установление справедливого мира для Украины - это наша общая цель, к которой мы идем плечом к плечу