Генпрокурор Кравченко обсудил со швейцарским послом усиление сотрудничества в вопросах экстрадиции

Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время встречи с послом Швейцарии в Украине Феликсом Бауманном обсудил создание Спецтрибунала для рф, усиление сотрудничества в вопросах экстрадиции и механизмы возвращения депортированных детей. Об этом Кравченко сообщил в соцсетях, передает УНН.

Детали

Во время встречи Кравченко указал, что Офис Генерального прокурора ценит помощь партнеров в создании Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины, за приобщение к работе Реестра убытков, причиненных российской агрессией.

Генпрокурор отметил значимость усилий Швейцарии в проведении собственных расследований и сборе доказательств международных преступлений. Как отметил посол, лично для него эти вопросы важны с учетом его работы в качестве специального посланника Швейцарии в Совете ООН по правам человека.

Рассказал о текущих приоритетах для нас: фиксация и расследование международных преступлений РФ, подготовка к запуску Спецтрибунала, возвращение домой депортированных Россией украинских детей, защита локальных и международных инвесторов - рассказал Кравченко.

Кравченко также подчеркнул, что важным направлением для Офиса Генерального прокурора на сегодня остается усиление международного сотрудничества, в частности в вопросах экстрадиции. "Наша цель - активизировать эту работу", - указал Генпрокурор.

Также стороны, как сообщается, обменялись мнениями о дальнейшем послевоенном восстановлении Украины как в экономическом смысле, так и в части внедрения правосудия переходного периода.

Кравченко поблагодарил Швейцарию за проактивную позицию в этих вопросах и за готовность помогать Украине.

Совместный результат – это установление справедливого мира в Украине и восстановление безопасности в Европейском регионе - добавил Генпрокурор.

