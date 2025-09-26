Генпрокурор Кравченко обсудил со швейцарским послом усиление сотрудничества в вопросах экстрадиции
Киев • УНН
Усиление международного сотрудничества остается одним из ключевых направлений работы Офиса Генерального прокурора.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время встречи с послом Швейцарии в Украине Феликсом Бауманном обсудил создание Спецтрибунала для рф, усиление сотрудничества в вопросах экстрадиции и механизмы возвращения депортированных детей. Об этом Кравченко сообщил в соцсетях, передает УНН.
Детали
Во время встречи Кравченко указал, что Офис Генерального прокурора ценит помощь партнеров в создании Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины, за приобщение к работе Реестра убытков, причиненных российской агрессией.
Генпрокурор отметил значимость усилий Швейцарии в проведении собственных расследований и сборе доказательств международных преступлений. Как отметил посол, лично для него эти вопросы важны с учетом его работы в качестве специального посланника Швейцарии в Совете ООН по правам человека.
Рассказал о текущих приоритетах для нас: фиксация и расследование международных преступлений РФ, подготовка к запуску Спецтрибунала, возвращение домой депортированных Россией украинских детей, защита локальных и международных инвесторов
Кравченко также подчеркнул, что важным направлением для Офиса Генерального прокурора на сегодня остается усиление международного сотрудничества, в частности в вопросах экстрадиции. "Наша цель - активизировать эту работу", - указал Генпрокурор.
"Усиление сотрудничества в вопросах экстрадиции - наш приоритет", - добавил Кравченко.
Также стороны, как сообщается, обменялись мнениями о дальнейшем послевоенном восстановлении Украины как в экономическом смысле, так и в части внедрения правосудия переходного периода.
Кравченко поблагодарил Швейцарию за проактивную позицию в этих вопросах и за готовность помогать Украине.
Совместный результат – это установление справедливого мира в Украине и восстановление безопасности в Европейском регионе
