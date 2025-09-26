Генпрокурор Кравченко обсудил со швейцарским послом усиление сотрудничества в вопросах экстрадиции

$41.490.08
48.710.05
ukenru
13:31 • 482 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
12:45 • 3452 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
09:46 • 12394 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
09:25 • 17274 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
09:01 • 25058 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 31407 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 36192 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 28184 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 39718 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 35789 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2.6м/с
42%
763мм
Популярные новости
Украина стремится завершить войну в этом году, несмотря на затягивание конфликта Россией - СибигаPhoto26 сентября, 03:46 • 25618 просмотра
Украинская актриса получила роль профессора в сериале о Гарри ПоттереPhoto26 сентября, 04:40 • 8238 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 23235 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов09:12 • 14888 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto12:18 • 7896 просмотра
публикации
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto12:18 • 8302 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo09:01 • 25055 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 31404 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 36190 просмотра
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto25 сентября, 14:30 • 35196 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Юлия Свириденко
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Копенгаген
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов09:12 • 15058 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 23403 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 32100 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 40019 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 73338 просмотра
Актуальное
Financial Times
9К720 Искандер
Ракетный комплекс "Панцирь"
Дія (сервис)
E-6 Mercury

Генпрокурор Кравченко обсудил со швейцарским послом усиление сотрудничества в вопросах экстрадиции

Киев • УНН

 • 1022 просмотра

Усиление международного сотрудничества остается одним из ключевых направлений работы Офиса Генерального прокурора.

Генпрокурор Кравченко обсудил со швейцарским послом усиление сотрудничества в вопросах экстрадиции

Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время встречи с послом Швейцарии в Украине Феликсом Бауманном обсудил создание Спецтрибунала для рф, усиление сотрудничества в вопросах экстрадиции и механизмы возвращения депортированных детей. Об этом Кравченко сообщил в соцсетях, передает УНН

Детали 

Во время встречи Кравченко указал, что Офис Генерального прокурора ценит помощь партнеров в создании Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины, за приобщение к работе Реестра убытков, причиненных российской агрессией.

Генпрокурор отметил значимость усилий Швейцарии в проведении собственных расследований и сборе доказательств международных преступлений.  Как отметил посол, лично для него эти вопросы важны с учетом его работы в качестве специального посланника Швейцарии в Совете ООН по правам человека. 

Рассказал о текущих приоритетах для нас: фиксация и расследование международных преступлений РФ, подготовка к запуску Спецтрибунала, возвращение домой депортированных Россией украинских детей, защита локальных и международных инвесторов

- рассказал Кравченко. 

Иностранца, сбывавшего поддельные доллары, экстрадировали из Молдовы в Украину24.09.25, 16:19 • 2236 просмотров

Кравченко также подчеркнул, что важным направлением для Офиса Генерального прокурора на сегодня остается усиление международного сотрудничества, в частности в вопросах экстрадиции. "Наша цель - активизировать эту работу", -  указал Генпрокурор. 

"Усиление сотрудничества в вопросах экстрадиции - наш приоритет", - добавил Кравченко. 

Также стороны, как сообщается, обменялись мнениями о дальнейшем послевоенном восстановлении Украины как в экономическом смысле, так и в части внедрения правосудия переходного периода.

Кравченко поблагодарил Швейцарию за проактивную позицию в этих вопросах и за готовность помогать Украине. 

Совместный результат – это установление справедливого мира в Украине и восстановление безопасности в Европейском регионе

- добавил Генпрокурор. 

Украина и США усиливают сотрудничество в борьбе с киберпреступностью и противодействии поставкам комплектующих в РФ - Кравченко23.09.25, 15:22 • 2487 просмотров

Татьяна Краевская

ПолитикаНовости Мира
Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины
благотворительность
Швейцария
Украина