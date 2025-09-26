$41.490.08
Ексклюзив
09:46 • 8282 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
09:25 • 13834 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
09:01 • 19367 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
06:40 • 26369 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров'я
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 32003 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 27237 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 39170 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 35432 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 67768 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 42953 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
06:40 • 26370 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 32004 перегляди
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto25 вересня, 14:30 • 32685 перегляди
Генпрокурор Кравченко обговорив зі швейцарським послом посилення співпраці в питаннях екстрадиції

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Посилення міжнародної співпраці залишається одним із ключових напрямків роботи Офісу Генерального прокурора.

Генпрокурор Кравченко обговорив зі швейцарським послом посилення співпраці в питаннях екстрадиції

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час зустрічі із послом Швейцарії в Україні Феліксом Бауманном обговорив створення Спецтрибуналу для рф, посилення співпраці в питаннях екстрадиції та механізми повернення депортованих дітей. Про це Кравченко повідомив у соцмережах, передає УНН

Деталі 

Під час зустрічі Кравченко вказав, що Офіс Генерального прокурора цінує допомогу партнерів у створенні Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України, за долучення до роботи Реєстру збитків, завданих російською агресією.

Генпрокурор відмітив значущість зусиль Швейцарії у проведенні власних розслідувань та зборі доказів міжнародних злочинів.  Як зазначив посол, особисто для нього ці питання є важливими з огляду на його роботу в якості спеціального посланника Швейцарії в Раді ООН з прав людини. 

Розповів про поточні пріоритети для нас: фіксацію і розслідування міжнародних злочинів рф, підготовка до запуску Спецтрибуналу, повернення додому депортованих росією українських дітей, захист локальних та міжнародних інвесторів

- розповів Кравченко. 

Іноземця, який збував підроблені долари, екстрадували з Молдови до України24.09.25, 16:19 • 2234 перегляди

Кравченко також наголосив, що важливим напрямком для Офісу Генерального прокурора на сьогодні залишається посилення міжнародного співробітництва, зокрема в питаннях екстрадиції. "Наша мета - активізувати цю роботу", -  вказав Генпрокурор. 

"Посилення співпраці в питаннях екстрадиції - наш пріоритет", - додав Кравченко. 

Також сторони, як повідомляється, обмінялися думками про подальше післявоєнне відновлення України як в економічному сенсі, так і в частині впровадження правосуддя перехідного періоду.

Кравченко подякував Швейцарії за проактивну позицію в цих питаннях і за готовність допомагати Україні. 

Спільний результат – це встановлення справедливого миру в Україні і відновлення безпеки в Європейському регіоні

- додав Генпрокурор. 

України та США посилюють співпрацю у боротьбі з кіберзлочинністю та протидії постачанню комплектуючих до рф - Кравченко23.09.25, 15:22 • 2486 переглядiв

Тетяна Краєвська

ПолітикаНовини Світу
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
благодійність
Швейцарія
Україна