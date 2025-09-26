Генпрокурор Кравченко обговорив зі швейцарським послом посилення співпраці в питаннях екстрадиції
Київ • УНН
Посилення міжнародної співпраці залишається одним із ключових напрямків роботи Офісу Генерального прокурора.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час зустрічі із послом Швейцарії в Україні Феліксом Бауманном обговорив створення Спецтрибуналу для рф, посилення співпраці в питаннях екстрадиції та механізми повернення депортованих дітей. Про це Кравченко повідомив у соцмережах, передає УНН.
Деталі
Під час зустрічі Кравченко вказав, що Офіс Генерального прокурора цінує допомогу партнерів у створенні Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України, за долучення до роботи Реєстру збитків, завданих російською агресією.
Генпрокурор відмітив значущість зусиль Швейцарії у проведенні власних розслідувань та зборі доказів міжнародних злочинів. Як зазначив посол, особисто для нього ці питання є важливими з огляду на його роботу в якості спеціального посланника Швейцарії в Раді ООН з прав людини.
Розповів про поточні пріоритети для нас: фіксацію і розслідування міжнародних злочинів рф, підготовка до запуску Спецтрибуналу, повернення додому депортованих росією українських дітей, захист локальних та міжнародних інвесторів
Кравченко також наголосив, що важливим напрямком для Офісу Генерального прокурора на сьогодні залишається посилення міжнародного співробітництва, зокрема в питаннях екстрадиції. "Наша мета - активізувати цю роботу", - вказав Генпрокурор.
"Посилення співпраці в питаннях екстрадиції - наш пріоритет", - додав Кравченко.
Також сторони, як повідомляється, обмінялися думками про подальше післявоєнне відновлення України як в економічному сенсі, так і в частині впровадження правосуддя перехідного періоду.
Кравченко подякував Швейцарії за проактивну позицію в цих питаннях і за готовність допомагати Україні.
Спільний результат – це встановлення справедливого миру в Україні і відновлення безпеки в Європейському регіоні
