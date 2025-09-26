Генпрокурор Кравченко обговорив зі швейцарським послом посилення співпраці в питаннях екстрадиції

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час зустрічі із послом Швейцарії в Україні Феліксом Бауманном обговорив створення Спецтрибуналу для рф, посилення співпраці в питаннях екстрадиції та механізми повернення депортованих дітей. Про це Кравченко повідомив у соцмережах, передає УНН.

Деталі

Під час зустрічі Кравченко вказав, що Офіс Генерального прокурора цінує допомогу партнерів у створенні Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України, за долучення до роботи Реєстру збитків, завданих російською агресією.

Генпрокурор відмітив значущість зусиль Швейцарії у проведенні власних розслідувань та зборі доказів міжнародних злочинів. Як зазначив посол, особисто для нього ці питання є важливими з огляду на його роботу в якості спеціального посланника Швейцарії в Раді ООН з прав людини.

Розповів про поточні пріоритети для нас: фіксацію і розслідування міжнародних злочинів рф, підготовка до запуску Спецтрибуналу, повернення додому депортованих росією українських дітей, захист локальних та міжнародних інвесторів - розповів Кравченко.

Кравченко також наголосив, що важливим напрямком для Офісу Генерального прокурора на сьогодні залишається посилення міжнародного співробітництва, зокрема в питаннях екстрадиції. "Наша мета - активізувати цю роботу", - вказав Генпрокурор.

Також сторони, як повідомляється, обмінялися думками про подальше післявоєнне відновлення України як в економічному сенсі, так і в частині впровадження правосуддя перехідного періоду.

Кравченко подякував Швейцарії за проактивну позицію в цих питаннях і за готовність допомагати Україні.

Спільний результат – це встановлення справедливого миру в Україні і відновлення безпеки в Європейському регіоні - додав Генпрокурор.

