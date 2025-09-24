Іноземця, який збував підроблені долари, екстрадували з Молдови до України
Київ • УНН
З Молдови до України екстрадували громадянина Азербайджану, підозрюваного у збуті фальшивих доларів США. Чоловік входив до злочинної групи, яка виробляла підроблені купюри в Туреччині та постачала їх в Україну.
В Офісі Генерального прокурора повідомили про екстрадицію з Молдови до України громадянина Азербайджану, якого підозрюють у масовому розповсюдженні фальшивих доларів США. Про це повідомили в ОГП, пише УНН.
Деталі
Прокуратура АР Крим та м. Севастополя у взаємодії з Офісом Генерального прокурора забезпечила екстрадицію до України ще одного іноземця, підозрюваного у збуті фейкових доларів США. Йому інкримінують ч. 2, 3 ст. 199 КК України
За даними слідства, чоловік входив до злочинної групи, яка організувала в Туреччині виробництво підроблених купюр та постачала їх на територію України. Підозрюваний збував фальшиві долари через поштові відділення та під час особистих зустрічей, отримуючи за них 50–60% від номінальної вартості.
Лише за літо 2021 року він реалізував підробок на понад 20 тисяч доларів. Згодом утік за кордон, щоб уникнути відповідальності, через що був оголошений у міжнародний розшук.
Після розгляду запиту української прокуратури влада Молдови передала його українським правоохоронцям. Наразі суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави.
