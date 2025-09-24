Іноземця, який збував підроблені долари, екстрадували з Молдови до України

$41.380.00
Ексклюзив
13:04 • 942 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07 • 4482 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 9472 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04 • 15870 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 13084 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
08:38 • 23149 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
07:25 • 16186 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 17419 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 14674 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 27139 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
Популярнi новини
Вся Європа стикається із загрозами дестабілізації з боку росії – Макрон24 вересня, 03:52 • 9646 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 40629 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 31381 перегляди
У рф повідомляють про нову атаку на нафтохімічний комплекс у БашкортостаніPhotoVideo24 вересня, 06:00 • 26993 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04 • 17327 перегляди
Публікації
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики11:04 • 15892 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04 • 17597 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
08:38 • 23167 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 31677 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 40941 перегляди
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 33683 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 93865 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 53824 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 68073 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 119645 перегляди
Іноземця, який збував підроблені долари, екстрадували з Молдови до України

Київ • УНН

 • 90 перегляди

З Молдови до України екстрадували громадянина Азербайджану, підозрюваного у збуті фальшивих доларів США. Чоловік входив до злочинної групи, яка виробляла підроблені купюри в Туреччині та постачала їх в Україну.

Іноземця, який збував підроблені долари, екстрадували з Молдови до України

В Офісі Генерального прокурора повідомили про екстрадицію з Молдови до України громадянина Азербайджану, якого підозрюють у масовому розповсюдженні фальшивих доларів США. Про це повідомили в ОГП, пише УНН.

Деталі

Прокуратура АР Крим та м. Севастополя у взаємодії з Офісом Генерального прокурора забезпечила екстрадицію до України ще одного іноземця, підозрюваного у збуті фейкових доларів США. Йому інкримінують ч. 2, 3 ст. 199 КК України

– повідомляють у прокуратурі.

За даними слідства, чоловік входив до злочинної групи, яка організувала в Туреччині виробництво підроблених купюр та постачала їх на територію України. Підозрюваний збував фальшиві долари через поштові відділення та під час особистих зустрічей, отримуючи за них 50–60% від номінальної вартості.

Прокуратура повернула громадам Дніпропетровщини 700 га землі на 27 млн грн: деталі24.09.25, 15:20 • 988 переглядiв

Лише за літо 2021 року він реалізував підробок на понад 20 тисяч доларів. Згодом утік за кордон, щоб уникнути відповідальності, через що був оголошений у міжнародний розшук.

Після розгляду запиту української прокуратури влада Молдови передала його українським правоохоронцям. Наразі суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави.

Екстопменеджерка банку отримала підозру за виведення майна: під час розслідування націоналізували мільярдні активи пов'язаної з російським букмекером компанії24.09.25, 12:12 • 2050 переглядiв

Степан Гафтко

