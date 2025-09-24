$41.380.00
Эксклюзив
13:04 • 1216 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
12:07 • 5106 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
11:17 • 10055 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
11:04 • 16556 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
10:07 • 13412 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
08:38 • 23704 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 16355 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 17498 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
24 сентября, 06:43 • 14699 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 27166 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
08:38 • 23704 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художников
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактика
Иностранца, сбывавшего поддельные доллары, экстрадировали из Молдовы в Украину

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Из Молдовы в Украину экстрадировали гражданина Азербайджана, подозреваемого в сбыте фальшивых долларов США. Мужчина входил в преступную группу, которая производила поддельные купюры в Турции и поставляла их в Украину.

Иностранца, сбывавшего поддельные доллары, экстрадировали из Молдовы в Украину

В Офисе Генерального прокурора сообщили об экстрадиции из Молдовы в Украину гражданина Азербайджана, которого подозревают в массовом распространении фальшивых долларов США. Об этом сообщили в ОГП, пишет УНН.

Подробности

Прокуратура АР Крым и г. Севастополя во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора обеспечила экстрадицию в Украину еще одного иностранца, подозреваемого в сбыте фейковых долларов США. Ему инкриминируют ч. 2, 3 ст. 199 УК Украины

– сообщают в прокуратуре.

По данным следствия, мужчина входил в преступную группу, которая организовала в Турции производство поддельных купюр и поставляла их на территорию Украины. Подозреваемый сбывал фальшивые доллары через почтовые отделения и во время личных встреч, получая за них 50–60% от номинальной стоимости.

Только за лето 2021 года он реализовал подделок на более чем 20 тысяч долларов. Впоследствии сбежал за границу, чтобы избежать ответственности, из-за чего был объявлен в международный розыск.

После рассмотрения запроса украинской прокуратуры власти Молдовы передали его украинским правоохранителям. Сейчас суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога.

