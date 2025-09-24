Иностранца, сбывавшего поддельные доллары, экстрадировали из Молдовы в Украину
Киев • УНН
Из Молдовы в Украину экстрадировали гражданина Азербайджана, подозреваемого в сбыте фальшивых долларов США. Мужчина входил в преступную группу, которая производила поддельные купюры в Турции и поставляла их в Украину.
В Офисе Генерального прокурора сообщили об экстрадиции из Молдовы в Украину гражданина Азербайджана, которого подозревают в массовом распространении фальшивых долларов США. Об этом сообщили в ОГП, пишет УНН.
Подробности
Прокуратура АР Крым и г. Севастополя во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора обеспечила экстрадицию в Украину еще одного иностранца, подозреваемого в сбыте фейковых долларов США. Ему инкриминируют ч. 2, 3 ст. 199 УК Украины
По данным следствия, мужчина входил в преступную группу, которая организовала в Турции производство поддельных купюр и поставляла их на территорию Украины. Подозреваемый сбывал фальшивые доллары через почтовые отделения и во время личных встреч, получая за них 50–60% от номинальной стоимости.
Только за лето 2021 года он реализовал подделок на более чем 20 тысяч долларов. Впоследствии сбежал за границу, чтобы избежать ответственности, из-за чего был объявлен в международный розыск.
После рассмотрения запроса украинской прокуратуры власти Молдовы передали его украинским правоохранителям. Сейчас суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога.
