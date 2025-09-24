Экс-топ-менеджер банка получила подозрение за вывод имущества: в ходе расследования национализировали миллиардные активы связанной с российским букмекером компании

Бывший и.о. главы правления обанкротившегося харьковского банка в организации незаконного вывода имущества, во время расследования растраты имущества украинского банка, национализированы миллиардные активы компании, связанной с российским букмекером, сообщили в ГБР и Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

По материалам Офиса Генпрокурора, "продолжается досудебное расследование в масштабном производстве относительно противоправного отчуждения имущества одного из украинских банков и деятельности компаний, связанных с представителями государства-агрессора".

По данным следствия, как сообщает Офис Генпрокурора, "в 2022-2023 годах экс-исполняющий обязанности председателя правления банка, руководитель юридического подразделения учреждения в сговоре с другими должностными лицами банка, представителями предприятий-нерезидентов и частным нотариусом, путем заключения мнимых сделок с использованием поддельных документов организовали растрату 8 объектов недвижимости, принадлежавших банковскому учреждению".

В настоящее время бывшему исполняющему обязанности главы правления банка сообщено о подозрении в организации растраты имущества в особо крупном размере (ч. 5 ст. 191 УК Украины), а руководителю юридического подразделения в пособничестве этим действиям (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины) - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Как сообщили в ГБР, установлено, что "для реализации незаконной сделки она привлекла аффилированное к владельцу банка юридическое лицо". "Представителем этой компании выступило другое должностное лицо банка, которое действовало под ее руководством", - отметили в ГБР.

Как указали в прокуратуре, ранее подозрения получили еще 6 соучастников, причастных к отчуждению имущества банка.

"В ходе следствия установлено, что компании-нерезиденты, привлеченные к схеме, имеют тесную связь с российским букмекерским брендом "1xBet", к которому в Украине применены санкции. В рамках производства их денежные активы по ходатайствам прокуроров были арестованы и переданы в управление АРМА", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

В ГБР также сообщили, что в июне 2023 года, по ходатайству бюро и Офиса Генпрокурора, суд арестовал и передал в управление АРМА более 1,8 млрд грн со счетов компании-нерезидента "SIA ROYAL PAY EUROPE", связанной с российским бизнесом.

В конце сентября 2024 года Апелляционная палата ВАКС окончательно удовлетворила апелляционную жалобу Минюста, поданную на основании материалов производства бюро, и применила санкцию в виде взыскания активов "SIA ROYAL PAY EUROPE" в доход государства. Речь идет о средствах и ценных бумагах на общую сумму около 2,5 млрд грн, которые направлены в специальный фонд Государственного бюджета Украины, отметили в ГБР.

В Офисе Генпрокурора подтвердили, что общий размер арестованных и уже перечисленных в государственный бюджет средств составляет почти 2,5 млрд грн, из которых около 500 млн грн – доход, полученный АРМА во время управления этими активами. Указанные средства, как сообщается, будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

"Кроме того, по ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора арестовано и передано в АРМА еще 39 объектов недвижимого имущества банка, ориентировочная стоимость которых составляет почти 1 млрд грн", - говорится в сообщении Офиса Генпрокуратуры.

Дополнение

В ГБР рассказали, что в марте 2023 года бюро разоблачило противоправное переоформление недвижимости коммерческого банка на общую сумму около 360 млн грн. "Схема осуществлялась через украинскую компанию, подконтрольную владельцу банка, а также две иностранные структуры, на которые решением СНБО были наложены национальные санкции", - отметили в ГБР.

Расследование бюро, как указано, "установило, что эти компании имеют связи с известным российским букмекером и другими субъектами, деятельность которых представляла угрозу национальной безопасности Украины". В результате владельцами недвижимости стали иностранные компании, фактическими бенефициарами которых являются граждане государства-агрессора, указали в ГБР.