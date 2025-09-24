$41.380.00
Ексклюзив
08:38 • 3160 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
07:25 • 6182 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
06:56 • 10561 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
06:43 • 10127 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 23400 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 42028 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 34315 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 32334 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 64904 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 29339 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04 • 462 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
08:38 • 3148 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto05:30 • 15842 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto05:16 • 23866 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 64901 перегляди
Екстопменеджерка банку отримала підозру за виведення майна: під час розслідування націоналізували мільярдні активи пов'язаної з російським букмекером компанії

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Колишньому в.о. голови правління збанкрутілого харківського банку повідомлено про підозру в організації розтрати майна. Націоналізовано мільярдні активи компанії, пов’язаної з російським букмекером.

Екстопменеджерка банку отримала підозру за виведення майна: під час розслідування націоналізували мільярдні активи пов'язаної з російським букмекером компанії

Колишній в.о. голови правління збанкрутілого харківського банку в організації незаконного виведення майна, під час розслідування розтрати майна українського банку, націоналізовано мільярдні активи компанії, пов’язаної з російським букмекером, повідомили у ДБР та Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

За матеріалами Офісу Генпрокурора, "триває досудове розслідування у масштабному провадженні щодо протиправного відчуження майна одного з українських банків та діяльності компаній, пов’язаних із представниками держави-агресора".

За даними слідства, як повідомляє Офіс Генпрокурора, "у 2022-2023 роках ексвиконувач обов’язків голови правління банку, керівник юридичного підрозділу установи у змові з іншими посадовцями банку, представниками підприємств-нерезидентів та приватним нотаріусом, шляхом укладення удаваних угод з використанням підроблених документів організували розтрату 8 об’єктів нерухомості, що належали банківській установі".

Наразі колишньому виконувачу обов’язків голови правління банку повідомлено про підозру в організації розтрати майна в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України), а керівнику юридичного підрозділу в пособництві цим діям (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України)

- повідомили в Офісі Генпрокурора.

Як повідомили у ДБР, встановлено, що "для реалізації незаконної оборудки вона залучила афілійовану до власника банку юридичну особу". "Представником цієї компанії виступила інша службова особа банку, яка діяла під її керівництвом", - зазначили у ДБР.

Як вказали у прокуратурі, раніше підозри отримали ще 6 співучасників, причетних до відчуження майна банку.

"Під час слідства встановлено, що компанії-нерезиденти, залучені до схеми, мають тісний зв’язок із російським букмекерським брендом "1xBet", до якого в Україні застосовано санкції. У межах провадження їхні грошові активи за клопотаннями прокурорів були арештовані та передані в управління АРМА", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

У ДБР також повідомили, що в червні 2023 року, за клопотанням бюро та Офісу Генпрокурора, суд арештував і передав в управління АРМА понад 1,8 млрд грн з рахунків компанії-нерезидента "SIA ROYAL PAY EUROPE", пов’язаної з російським бізнесом.

Наприкінці вересня 2024 року Апеляційна палата ВАКС остаточно задовольнила апеляційну скаргу Мін’юсту, подану на підставі матеріалів провадження Бюро, та застосувала санкцію у вигляді стягнення активів "SIA ROYAL PAY EUROPE" у дохід держави. Йдеться про кошти та цінні папери на загальну суму близько 2,5 млрд грн, які спрямовані до спеціального фонду Державного бюджету України, зазначили у ДБР.

В Офісі Генпрокурора підтвердили, що загальний розмір арештованих та вже перерахованих до державного бюджету коштів становить майже 2,5 млрд грн, з яких близько 500 млн грн – дохід, отриманий АРМА під час управління цими активами. Зазначені кошти, як повідомляється, будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

"Крім того, за клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора арештовано і передано до АРМА ще 39 об’єктів нерухомого майна банку, орієнтовна вартість яких складає майже 1 млрд грн", - ідеться у повідомленні Офісу Генпрокуратури.

Доповнення

У ДБР розповіли, що у березні 2023 року бюро викрило протиправне переоформлення нерухомості комерційного банку на загальну суму близько 360 млн грн. "Схема здійснювалася через українську компанію, підконтрольну власнику банку, а також дві іноземні структури, на які рішенням РНБО було накладено національні санкції", - зазначили у ДБР.

Розслідування бюро, як вказано, "встановило, що ці компанії мають зв’язки з відомим російським букмекером та іншими суб’єктами, діяльність яких становила загрозу національній безпеці України". У результаті власниками нерухомості стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарами яких є громадяни держави-агресора, вказали у ДБР.

Юлія Шрамко

ЕкономікаКримінал та НП
Міністерство юстиції України
Рада національної безпеки і оборони України
Україна