Генпрокурор Кравченко розкрив результати співпраці з США: 5 екстрадицій та 46 виконаних запитів
Київ • УНН
Генеральний прокурор Руслан Кравченко зустрівся з Тимчасовою повіреною у справах США Джулі Девіс та аташе ФБР Джеймі Волкертом, обговоривши результати міжнародної співпраці. Україна задовольнила всі 5 запитів США про видачу осіб та виконала 46 американських запитів про правову допомогу.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко провів зустріч із Тимчасовою повіреною у справах США, пані Послом Джулі Девіс і аташе з правових питань від ФБР Посольства США Джеймі Волкертом, а також розкрив результати міжнародної співпраці та екстрадиції, передає УНН.
Важлива зустріч із Тимчасовою повіреною у справах США, пані Послом Джулі Девіс і аташе з правових питань від ФБР Посольства США Джеймі Волкертом. Наші попередні зустрічі відбулися у серпні і вересні. І я можу впевнено сказати: партнерство з Посольством США, Департаментом юстиції та ФБР сьогодні дає конкретні результати
За його словами, взаємодія в питаннях міжнародної співпраці та екстрадиції стала значно швидшою:
– за останній період ми задовольнили всі 5 запитів США про видачу осіб. Зараз працюємо над шостою екстрадицією;
– Україна виконала 46 американських запитів про правову допомогу, ще 12 у роботі;
– компетентні органи США вже опрацювали 73 українські запити, ще 90 перебувають на розгляді.
Генпрокурор наголосив, що "це стало можливим завдяки тому, що ми впровадили механізм попередніх консультацій".
Окрему увагу приділили співпраці для посилення спільного контролю за незаконним переміщенням товарів подвійного призначення. Також зосередились на розслідуваннях, де постраждалими є громадяни США, компанії або інтереси США як держави загалом. Зокрема у контексті агресії рф. Приємно чути, що встановлення справедливого миру для України - це наша спільна мета, до якої ми прямуємо пліч-о-пліч
Крім того, за словами Генпрокурора, "зустріч з нашими американськими друзями пройшла конструктивно і завершилась конкретними пропозиціями і визначенням подальших спільних кроків".
