Генпрокурор Кравченко розкрив результати співпраці з США: 5 екстрадицій та 46 виконаних запитів

Генеральний прокурор Руслан Кравченко провів зустріч із Тимчасовою повіреною у справах США, пані Послом Джулі Девіс і аташе з правових питань від ФБР Посольства США Джеймі Волкертом, а також розкрив результати міжнародної співпраці та екстрадиції, передає УНН.

Важлива зустріч із Тимчасовою повіреною у справах США, пані Послом Джулі Девіс і аташе з правових питань від ФБР Посольства США Джеймі Волкертом. Наші попередні зустрічі відбулися у серпні і вересні. І я можу впевнено сказати: партнерство з Посольством США, Департаментом юстиції та ФБР сьогодні дає конкретні результати