Ексклюзив
14:21
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фото
12:10
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
11:39
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
11:08
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моря
10:10
"Пряма лінія" путіна 2025 року: диктатор видав нові брехливі заяви та відмовився від припинення війни
Ексклюзив
19 грудня, 09:00
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 06:45
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
Генпрокурор Кравченко розкрив результати співпраці з США: 5 екстрадицій та 46 виконаних запитів

Київ • УНН

 • 254 перегляди

Генеральний прокурор Руслан Кравченко зустрівся з Тимчасовою повіреною у справах США Джулі Девіс та аташе ФБР Джеймі Волкертом, обговоривши результати міжнародної співпраці. Україна задовольнила всі 5 запитів США про видачу осіб та виконала 46 американських запитів про правову допомогу.

Генпрокурор Кравченко розкрив результати співпраці з США: 5 екстрадицій та 46 виконаних запитів

Генеральний прокурор Руслан Кравченко провів зустріч із Тимчасовою повіреною у справах США, пані Послом Джулі Девіс і аташе з правових питань від ФБР Посольства США Джеймі Волкертом, а також розкрив результати міжнародної співпраці та екстрадиції, передає УНН.

Важлива зустріч із Тимчасовою повіреною у справах США, пані Послом Джулі Девіс і аташе з правових питань від ФБР Посольства США Джеймі Волкертом. Наші попередні зустрічі відбулися у серпні і вересні. І я можу впевнено сказати: партнерство з Посольством США, Департаментом юстиції та ФБР сьогодні дає конкретні результати 

- повідомив Кравченко.

За його словами, взаємодія в питаннях міжнародної співпраці та екстрадиції стала значно швидшою:

– за останній період ми задовольнили всі 5 запитів США про видачу осіб. Зараз працюємо над шостою екстрадицією;

– Україна виконала 46 американських запитів про правову допомогу, ще 12  у роботі;

– компетентні органи США вже опрацювали 73 українські запити, ще 90 перебувають на розгляді.

Генпрокурор наголосив, що "це стало можливим завдяки тому, що ми впровадили механізм попередніх консультацій".

Окрему увагу приділили співпраці для посилення спільного контролю за незаконним переміщенням товарів подвійного призначення. Також зосередились на розслідуваннях, де постраждалими є громадяни США, компанії або інтереси США як держави загалом. Зокрема у контексті агресії рф. Приємно чути, що встановлення справедливого миру для України - це наша спільна мета, до якої ми прямуємо пліч-о-пліч 

- наголосив Кравченко.

Крім того, за словами Генпрокурора, "зустріч з нашими американськими друзями пройшла конструктивно і завершилась конкретними пропозиціями і визначенням подальших спільних кроків".

Антоніна Туманова

