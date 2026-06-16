В ФБР заявили, что предотвратили атаку дронов на Белый дом во время празднования дня рождения Трампа

Федеральное бюро расследований США сообщило о срыве подготовки вероятной атаки с применением беспилотников на мероприятие UFC America 250 в Вашингтоне, которое проходило при участии президента США Дональда Трампа. Об этом заявил директор ФБР Каш Патель, передает УНН.

По его словам, 10 июня ФБР совместно с партнерами из правоохранительных органов получило информацию о потенциальной угрозе для мероприятия UFC America 250 в столице США.

"Благодаря быстрым действиям ФБР, наших партнеров и Министерства юстиции в рамках многоштатной операции несколько человек были задержаны, а запланированные атаки удалось полностью остановить", – заявил Патель.

Он не уточнил характер угрозы, однако ряд американских медиа сообщает, что речь шла о возможном использовании беспилотников.

Директор ФБР подчеркнул, что операция стала примером эффективного взаимодействия между федеральными и местными правоохранительными структурами.

"Мы созданы для того, чтобы выявлять угрозы, реагировать на них и привлекать к ответственности тех, кто угрожает жизни американских граждан, особенно во время массовых мероприятий. Именно это мы и сделали", – отметил он.

По словам Пателя, расследование продолжается, а правоохранители продолжат информировать общественность в рамках дозволенного законодательством.

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