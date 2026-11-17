Владимир Зеленский и Александр Поклад

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителем Службы безопасности Украины Александром Покладом, обсудили боевые операции и комплекс решений для усиления СБУ, "есть ответы и на важные кадровые вопросы", передает УНН.

Доклад руководителя СБУ Александра Поклада. Обсудили боевые операции Службы, которые сейчас готовятся, и определили приоритетные. Поклад предложил комплекс внутренних решений, которые могут усилить СБУ. Поручил подготовить соответствующий системный план. Есть ответы и на важные кадровые вопросы - сообщил Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех в Службе безопасности Украины, "кто воюет и работает действительно ради национальных интересов Украины и безопасности нашего государства".

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4 ноября в НАБУ и САП сообщили, что "разоблачили преступную организацию, участники которой обеспечивали функционирование мошеннических колл-центров, распространение наркотических средств, совершение преступлений в сфере экономики, а также против жизни и здоровья людей".

По данным следствия, "незаконная деятельность осуществлялась при содействии и прикрытии со стороны отдельных высокопоставленных сотрудников СБУ, Национальной полиции и ОГП, которым систематически предоставляли неправомерную выгоду".