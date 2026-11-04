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Глава СБУ уволил двух высокопоставленных чиновников из-за расследования НАБУ, а «Мексиканцу» предложил сдаться

Киев • УНН

 • 11407 просмотра

Александр Поклад уволил двух высокопоставленных сотрудников СБУ, которые стали фигурантами дела «Карфаген». СБУ заявила о содействии расследованию.

Глава СБУ уволил двух высокопоставленных чиновников из-за расследования НАБУ, а «Мексиканцу» предложил сдаться
Фото иллюстративное

Глава Службы безопасности Украины Александр Поклад освободил от занимаемых должностей двух высокопоставленных сотрудников СБУ, которые стали фигурантами расследования Национального антикоррупционного бюро в рамках операции «Карфаген», передает УНН со ссылкой на заявление СБУ.

Детали 

В заявлении отмечается, что СБУ оказывает полную поддержку и содействует всем необходимым процессуальным действиям в указанных уголовных производствах. 

«Служба безопасности рассчитывает на проведение прозрачного, объективного и беспристрастного расследования. Об этом, в частности, говорил с руководителями НАБУ и САП. Есть четкое и конструктивное сотрудничество. Кроме этого, я на связи с нашими коллегами из спецслужб стран-партнеров. Делаем все необходимое, чтобы расследование указанных преступлений проходило и в других юрисдикциях. Что касается так называемого „Мексиканца“, который фигурирует в деле, то предлагаю ему прибыть в Украину и сдаться правоохранительным органам. Или мы сами найдем, где бы он ни скрывался. Опыт у нас есть. СБУ работает и будет работать только на Украину», – отметил глава Службы безопасности Александр Поклад.

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Дополнение

4 ноября в НАБУ и САП сообщили, что «разоблачили преступную организацию, участники которой обеспечивали функционирование мошеннических колл-центров, распространение наркотических средств, совершение преступлений в сфере экономики, а также против жизни и здоровья людей».

По данным следствия, «незаконная деятельность осуществлялась при содействии и прикрытии со стороны отдельных высокопоставленных сотрудников СБУ, Национальной полиции и ОГП, которым систематически предоставляли неправомерную выгоду».

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Антонина Туманова

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