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Глава СБУ звільнив двох високопосадовців через розслідування НАБУ, а "Мексиканцю" запропонував здатися

Київ • УНН

 • 2036 перегляди

Олександр Поклад звільнив двох високопосадовців СБУ, які стали фігурантами справи "Карфаген". СБУ заявила про сприяння розслідуванню.

Глава СБУ звільнив двох високопосадовців через розслідування НАБУ, а "Мексиканцю" запропонував здатися
Фото ілюстративне

Очільник Служби безпеки України Олександр Поклад звільнив із займаних посад двох високопосадовців СБУ, які стали фігурантами розслідування Національного антикорупційного бюро в рамках операції "Карфаген", передає УНН із посиланням на заяву СБУ.

Деталі 

У заяві зазначено, що СБУ надає повну підтримку та сприяє усім необхідним процесуальним діям у зазначених кримінальних провадженнях. 

"Служба безпеки розраховує на проведення прозорого, об’єктивного та неупередженого розслідування. Про це, зокрема, говорив із керівниками НАБУ і САП. Є чітка та конструктивна співпраця. Крім цього, я на зв'язку з нашими колегами зі спецслужб країн-партнерів. Робимо все необхідне, щоб розслідування зазначених злочинів відбувалося і в інших юрисдикціях. Що стосується так званого "Мексиканця", який фігурує у справі, то пропоную йому прибути в Україну і здатися правоохоронним органам. Або ми самі знайдемо, де б він не переховувався. Досвід у нас є. СБУ працює та працюватиме тільки на Україну", – зазначив керівник Служби безпеки Олександр Поклад.

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Доповнення

4 листопада у НАБУ і САП повідомили, що "викрили злочинну організацію, учасники якої забезпечували функціонування шахрайських колцентрів, розповсюдження наркотичних засобів, вчинення злочинів у сфері економіки, а також проти життя і здоров’я людей".

За даними слідства, "незаконна діяльність здійснювалася за сприяння та прикриття з боку окремих високопосадовців СБУ, Національної поліції та ОГП, яким систематично надавали неправомірну вигоду".

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Антоніна Туманова

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