Глава СБУ звільнив двох високопосадовців через розслідування НАБУ, а "Мексиканцю" запропонував здатися
Київ • УНН
Олександр Поклад звільнив двох високопосадовців СБУ, які стали фігурантами справи "Карфаген". СБУ заявила про сприяння розслідуванню.
Очільник Служби безпеки України Олександр Поклад звільнив із займаних посад двох високопосадовців СБУ, які стали фігурантами розслідування Національного антикорупційного бюро в рамках операції "Карфаген", передає УНН із посиланням на заяву СБУ.
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У заяві зазначено, що СБУ надає повну підтримку та сприяє усім необхідним процесуальним діям у зазначених кримінальних провадженнях.
"Служба безпеки розраховує на проведення прозорого, об’єктивного та неупередженого розслідування. Про це, зокрема, говорив із керівниками НАБУ і САП. Є чітка та конструктивна співпраця. Крім цього, я на зв'язку з нашими колегами зі спецслужб країн-партнерів. Робимо все необхідне, щоб розслідування зазначених злочинів відбувалося і в інших юрисдикціях. Що стосується так званого "Мексиканця", який фігурує у справі, то пропоную йому прибути в Україну і здатися правоохоронним органам. Або ми самі знайдемо, де б він не переховувався. Досвід у нас є. СБУ працює та працюватиме тільки на Україну", – зазначив керівник Служби безпеки Олександр Поклад.
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Доповнення
4 листопада у НАБУ і САП повідомили, що "викрили злочинну організацію, учасники якої забезпечували функціонування шахрайських колцентрів, розповсюдження наркотичних засобів, вчинення злочинів у сфері економіки, а також проти життя і здоров’я людей".
За даними слідства, "незаконна діяльність здійснювалася за сприяння та прикриття з боку окремих високопосадовців СБУ, Національної поліції та ОГП, яким систематично надавали неправомірну вигоду".
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