В Киеве 50-летний мужчина ранил ножом собаку из-за выгула возле его дома: полицейские сообщили злоумышленнику о подозрении. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

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Правоохранители установили, что молодая пара выгуливала на улице в Голосеевском районе своего любимца — метиса по кличке Белка. Внезапно к ним подошёл незнакомец и начал возмущаться из-за того, что собаку выгуливают возле его частного дома.

Словесная перепалка быстро переросла в конфликт, в ходе которого мужчина достал из кармана нож, ударил собаку по голове и сбежал.

Раненое животное доставили в ветеринарную клинику. Врачи оказали ему необходимую помощь и отпустили домой — сейчас оно находится под наблюдением хозяев и продолжает лечение.

Нарушителю сообщили о подозрении в жестоком обращении с животными.

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