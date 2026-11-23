В Киеве мужчина ранил ножом собаку из-за выгула возле своего дома
Киев • УНН
В Голосеевском районе мужчина ударил ножом собаку во время конфликта из-за выгула возле его дома. Ему объявили о подозрении.
В Киеве 50-летний мужчина ранил ножом собаку из-за выгула возле его дома: полицейские сообщили злоумышленнику о подозрении. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.
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Правоохранители установили, что молодая пара выгуливала на улице в Голосеевском районе своего любимца — метиса по кличке Белка. Внезапно к ним подошёл незнакомец и начал возмущаться из-за того, что собаку выгуливают возле его частного дома.
Словесная перепалка быстро переросла в конфликт, в ходе которого мужчина достал из кармана нож, ударил собаку по голове и сбежал.
Раненое животное доставили в ветеринарную клинику. Врачи оказали ему необходимую помощь и отпустили домой — сейчас оно находится под наблюдением хозяев и продолжает лечение.
Нарушителю сообщили о подозрении в жестоком обращении с животными.
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