В Тернополе будут судить 15-летнюю девушку, которую обвиняют в покушении на убийство одноклассницы. По данным следствия, школьница заранее приобрела нож, подстерегла потерпевшую в подъезде дома и нанесла ей несколько ножевых ранений. Об этом сообщает полиция Тернопольской области, пишет УНН.

Следователи полиции Тернопольщины завершили досудебное расследование в отношении 15-летней жительницы областного центра, которую обвиняют в покушении на умышленное убийство одноклассницы. Обвинительный акт направили в суд - говорится в сообщении.

Событие произошло 27 апреля этого года в Тернополе.

По данным следствия, на почве неприязненных отношений у 15-летней девушки возник умысел лишить жизни свою одноклассницу. Для осуществления задуманного она заранее приобрела нож и выяснила адрес проживания потерпевшей.

В день совершения преступления фигурантка раньше ушла с уроков и подстерегла одноклассницу в подъезде дома, когда та возвращалась из школы. Нападавшая нанесла ей несколько ножевых ранений.

Потерпевшая начала звать на помощь. Ее крики услышали соседи, которые вызвали медиков и полицию.

Девушку госпитализировали. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи врачам удалось спасти ей жизнь. У потерпевшей диагностировали колото-резаные и проникающие ранения, которые относятся к категории тяжких телесных повреждений.

В тот же день правоохранители задержали подозреваемую. Ее действия квалифицировали по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (оконченное покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

На время досудебного расследования суд избрал подозреваемой меру пресечения – круглосуточный домашний арест.

19-летняя девушка отравила гражданина Колумбии, который был военнослужащим ВСУ