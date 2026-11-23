В Одесской области в выгребной яме обнаружили тело младенца
Киев • УНН
38-летнюю женщину госпитализировали с кровотечением после заявления о выкидыше. Полиция расследует смерть младенца и назначила экспертизу.
В Одесской области полицейские расследуют обстоятельства смерти младенца, тело которого обнаружили в выгребной яме, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.
Детали
Как сообщили правоохранители, 38-летнюю женщину доставили из дома в больницу с кровотечением. Она объяснила, что в уличном туалете у нее произошел выкидыш.
В ходе проверки информации правоохранители выехали по месту жительства женщины и во время осмотра домовладения в выгребной яме обнаружили тело младенца ориентировочно 8–9 месяцев внутриутробного развития.
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Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ст. 117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка). В рамках производства тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Продолжается досудебное расследование. Процессуальное руководство по делу осуществляет Березовская окружная прокуратура.
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К сведению: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.