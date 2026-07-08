В Кременчуге на свалке нашли тело младенца
Киев • УНН
В Кременчуге на мусорной свалке обнаружили тело младенца без признаков жизни. Полиция проводит следственные действия для установления обстоятельств происшествия.
В Кременчуге Полтавской области обнаружили тело младенца на свалке, полиция устанавливает обстоятельства смерти, сообщили в Нацполиции, пишет УНН.
Детали
"7 июля в отделение полиции поступило сообщение об обнаружении на территории свалки в Кременчуге тела младенца без признаков жизни", - сообщили в полиции.
На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа и специалисты криминалистической лаборатории полиции.
Правоохранители проводят первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления обстоятельств события и лиц, причастных к нему.
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