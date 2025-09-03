Австралия ужесточает санкции против РФ из-за репрессий и смерти Навального
Австралия ввела санкции против 14 человек за подавление свобод в России и поддержку агрессии против Украины. Министр Пенни Вонг осудила действия Кремля и возложила ответственность за смерть Навального на российские власти.
Правительство Австралии объявило о новом пакете санкций против 14 лиц, причастных к подавлению свободы слова в России и поддержке ее агрессии против Украины. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг на сайте министерства, подчеркнув, что страна последовательно реагирует на нарушения прав человека и политические репрессии в РФ, пишет УНН.
По словам сенатора, ситуация с правами человека в России продолжает стремительно ухудшаться – Кремль усиливает давление на гражданское общество, правозащитников и антивоенных активистов.
Мы осуждаем запугивание и репрессии против тех, кто борется за свободу в России, и призываем Москву выполнять свои международные обязательства в сфере прав человека
Австралийские ограничения стали продолжением предыдущих санкционных пакетов, принятых с 2022 года, которые касались также лиц, причастных к отравлению и смерти оппозиционного политика Алексея Навального.
Вонг также сообщила, что встретится с Юлией Навальной, вдовой политика и главой Консультативного совета Международного фонда борьбы с коррупцией.
Госпожа Навальная остается бесстрашным голосом демократии в России. Австралия чтит ее мужество и помнит о жертве Алексея Навального, который до конца жизни боролся за свободу и справедливость
В правительстве Австралии прямо возложили ответственность за смерть Навального на диктатора Владимира Путина и российские власти, подчеркнув, что Москва так и не провела независимого и прозрачного расследования его гибели.
