Австралия ужесточает санкции против РФ из-за репрессий и смерти Навального

Правительство Австралии объявило о новом пакете санкций против 14 лиц, причастных к подавлению свободы слова в России и поддержке ее агрессии против Украины. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг на сайте министерства, подчеркнув, что страна последовательно реагирует на нарушения прав человека и политические репрессии в РФ, пишет УНН.

По словам сенатора, ситуация с правами человека в России продолжает стремительно ухудшаться – Кремль усиливает давление на гражданское общество, правозащитников и антивоенных активистов.

Мы осуждаем запугивание и репрессии против тех, кто борется за свободу в России, и призываем Москву выполнять свои международные обязательства в сфере прав человека

Австралийские ограничения стали продолжением предыдущих санкционных пакетов, принятых с 2022 года, которые касались также лиц, причастных к отравлению и смерти оппозиционного политика Алексея Навального.

Сбитие самолета MH17: Австралия призвала кремль выплатить ущерб

Вонг также сообщила, что встретится с Юлией Навальной, вдовой политика и главой Консультативного совета Международного фонда борьбы с коррупцией.

Госпожа Навальная остается бесстрашным голосом демократии в России. Австралия чтит ее мужество и помнит о жертве Алексея Навального, который до конца жизни боролся за свободу и справедливость