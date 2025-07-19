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Большинство уже на вооружении ВСУ: Австралия передала Украине первую партию танков Abrams

Киев • УНН

 • 758 просмотра

Министр обороны Украины подтвердил, что большинство из 49 танков M1A1 Abrams, предоставленных Австралией, уже на вооружении ВСУ. Остальная техника поступит в течение ближайших месяцев.

Большинство уже на вооружении ВСУ: Австралия передала Украине первую партию танков Abrams

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль официально подтвердил, что большинство из 49 танков M1A1 Abrams, которые Австралия предоставила Украине в рамках пакета помощи на 160 миллионов долларов, уже на вооружении Вооруженных Сил Украины. Остальная техника поступит в течение ближайших месяцев. Об этом он сообщил на своей странице, пишет УНН.

Большинство из переданных 49 танков уже на вооружении Вооруженных Сил Украины. Последняя партия поступит в течение следующих месяцев. Это весомое усиление стало частью пакета помощи стоимостью 245 млн долларов (австралийских - ред.), которые входят в общую сумму в 1,5 млрд долларов, предоставленной Австралией с начала полномасштабной войны 

- написал он.

Также новоназначенный министр обороны поблагодарил Австралию за поддержку.

Ранее УНН писал, что по информации Reuters правительство Австралии 19 июля заявило о передаче Украине танков Abrams в рамках пакета помощи на 245 миллионов австралийских долларов. Большинство из 49 танков уже доставлено, остальные поступят в ближайшие месяцы.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
M1 Abrams
Reuters
Вооруженные силы Украины
Австралия
Денис Шмыгаль
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