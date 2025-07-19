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Більшість уже на озброєнні ЗСУ: Австралія передала Україні першу партію танків Abrams

Київ • УНН

 • 984 перегляди

Міністр оборони України підтвердив, що більшість із 49 танків M1A1 Abrams, наданих Австралією, вже на озброєнні ЗСУ. Решта техніки надійде протягом найближчих місяців.

Більшість уже на озброєнні ЗСУ: Австралія передала Україні першу партію танків Abrams

Міністр оборони України Денис Шмигаль офіційно підтвердив, що більшість із 49 танків M1A1 Abrams, які Австралія надала Україні в межах пакета допомоги на 160 мільйонів доларів, вже на озброєнні Збройних Сил України. Решта техніки надійде протягом найближчих місяців. Про це він повідомив на своїй сторінці, пише УНН.

Більшість із переданих 49 танків уже на озброєнні Збройних Сил України. Остання партія надійде протягом наступних місяців. Це вагоме підсилення стало частиною пакета допомоги вартістю 245 млн доларів (австралійських - ред.), які входять до загальної суми в 1,5 млрд доларів, наданої Австралії з початку повномасштабної війни 

- написав він.

Також новопризначений міністр оборони подякував Австралії за підтримку.

Раніше УНН писав, що за інформацією Reuters уряд Австралії 19 липня заявив про передачу Україні танків Abrams в рамках пакета допомоги на 245 мільйонів австралійських доларів. Більшість із 49 танків вже доставлено, решта надійде найближчими місяцями.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
M1 Abrams
Reuters
Збройні сили України
Австралія
Денис Шмигаль
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